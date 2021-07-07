Касым-Жомарту Токаеву доложили о создании системы платежных карт

Президент заслушал отчет Ерболата Досаева об итогах реализации денежно-кредитной политики за первое полугодие 2021 года.

Глава Нацбанка РК Ерболат Досаев доложил Касым-Жомарту Токаеву о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за первое полугодие 2021 года. В отчете был затронут и вопрос создания казахстанской межбанковской системы платежных карточек. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

«Президент был проинформирован об ускорении инфляции за шесть месяцев текущего года до 7,9%, дисбалансах на внутренних рынках продовольствия, а также об усилении внешнего инфляционного давления и тенденции перехода центральных банков к ужесточению денежно-кредитных условий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа развития национальной платежной системы была принята Нацбанком РК. Предполагается, что за четыре года новая инфраструктура будет развернута в Казахстане и интегрирована с иностранными аналогами стран ЕАЭС. Сама же система национальных платежных карт может заработать в 2022 году. Национальная платежная инфраструктура будет сосредоточена вокруг двух основных компонентов — системы мгновенных платежей и межбанковской системы платежных карт. Эта система должна появиться в в три этапа. На первом, в 2021 году, будет проведена разработка системы мгновенных платежей, а также построена межбанковская система платежных карт. На втором, в 2022–2023 годах, произойдет полномасштабный запуск системы и интеграция инфраструктурных компонентов национальной платежной системы с аналогичными проектами стран ЕАЭС. Третий этап, с 2024 по 2025 год, предполагает развитие национальной платежной инфраструктуры и новых сервисов.

Помимо этого в ходе встречи Главе государства были представлены модель оценки банков-участников системы гарантирования депозитов и подходы к сбалансированному регулированию цифровых финансовых экосистем.