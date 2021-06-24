Почему в селах Карагандинской области плохой интернет?

В области 416 сел, в половине из них нет интернета удовлетворительного качества.

В Карагандинской области более 400 сельских населенных пунктов, в половине из них огромные проблемы с доступом к интернету. Нет ни проводной связи, ни сетей 3G и 4G. Об этом рассказал руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Рустам Байжанов, передает Kazpravda.kz.

«Карагандинская область — самая урбанизированная в Казахстане, — отметил чиновник. — Более 84% ее населения проживает в городах. В городах глобальных проблем с интернетом нет, в отличии от сельской местности. В нашей области 416 сел, в половине из них нет интернета удовлетворительного качества», — заявил спикер.

При этом нельзя сказать, что власти и операторы связи бездействуют. В угольном регионе осуществляется проект МШПД 250+. Он призван провести в села интернет со скоростью минимум 2-4 Мб в секунду. В 2020 году операторы связи установили свое оборудование в 85 селах Карагандинского региона, однако после проверки выяснилось, что у сельчан доступа во Всемирную сеть как не было, так и нет. Хотя на экранах их смартфонов светится значок 3G.

«Оказалось, что операторы установили оборудование 4G, но сделали так, что весь интернет идет через спутник, — пояснил руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Рустам Байжанов. — Поэтому, если к сети подключается хотя бы пять человек, то скорость падает. Получается, что пользователи „сжигают“ весь трафик».

В мае чиновники обсуждали этот проблемный вопрос с операторами связи, реализующими проект МШПД 250+. Те пообещали, что до конца 2021 года поменяют спутник на оптоволокно, после чего связь улучшится.