Проблемы и перспективы цифровизации в сфере здравоохранения рассмотрели на заседании «круглого стола».

В ходе подготовки к обсуждению актуальных вопросов депутаты мажилиса посетили столичную городскую поликлинику № 5, чтобы проанализировать системные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются врачи на практике. Открывая заседание «круглого стола», председатель профильного комитета мажилиса Джамиля Нурманбетова отметила, что в стране ведется планомерная работа по расширению доступа населения к квалифицированной врачебной помощи, законодательно определены основополагающие принципы цифрового здравоохранения, разработаны стандарты, поступательно развивается информационная и коммуникационная инфраструктура. Однако в получении медицинских услуг в поликлиниках страны имеются системные проблемы. Среди них — длительность ожидания получения медицинской услуги, большие очереди, работа врачей в нескольких информационных системах, отсутствие историй болезней казахстанцев. Помимо инфраструктурных проблем — доступность и качество Интернета в отдаленных сельских районах, отсутствие хорошей компьютерной техники, передает Kazpravda.kz.

По словам Джамили Нурманбетовой, не завершен проект по созданию на национальном уровне единой платформы, которая бы интегрировала полученную из разных источников медицинскую информацию вокруг конкретного пациента. Подчеркнув актуальность темы, заместитель председателя Мажилиса Балаим Кесебаева отметила необходимость последовательной и целенаправленной работы по цифровизации отрасли в целях эффективной охраны здоровья граждан.

Как отметила депутат комитета мажилиса по социально-культурному развитию Гульдара Нурумова, с цифровизацией здравоохранения ожидаемого облегчения труда врачей не произошло.

«Представьте себе, сколько нужно времени врачу, чтобы найти нужный код заболевания, необходимые услуги соответственно источнику финансирования (ГОБМП или ОСМС) и правильно занести в направление. Так как имеется ежемесячный план финансирования по двум источникам (ГОБМП и ОСМС), который разрабатывается и спускается каждой медицинской организации ФОМСом, врач вынужден выполнять имеющийся план, чтобы не было перевыполнения или недовыполнения», — пояснила парламентарий, отметив, что при таком сложном разделении финансирования происходит путаница и допускаются ошибки.

Вместе с тем вся статистика до сих пор сдается по старым формам и вручную. А множество различных форм отчетности отнимает массу времени у медиков. В связи с этим депутат предлагает Минздраву в срочном порядке утвердить минимальный перечень отчетных форм. Гульдара Нурумова уточнила, что с начала внедрения цифровизации, с 2017 года, организации ПМСП на техобслуживание медицинских информационных систем потратили около 14 млрд тенге.

«Необходимо в кратчайшие сроки создать рабочую группу на уровне вице-министра с привлечением всех структур, связанных с цифровизацией здравоохранения, и совместно с практическими медиками в первую очередь разработать эффективные программы, упростить и уменьшить отчетные и учетные формы. И самое главное — незамедлительное решение вопроса скорейшего объединения пакетов ГОБМП и ОСМС», — подчеркнула Гульдара Нурумова.

О том, как проходит процесс развития цифровизации в здравоохранении, депутатов проинформировал вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев. По его информации, текущая архитектура здравоохранения использует более 40 информационных систем и имеет ряд недостатков. В частности, наблюдается частичное дублирование функций, позднее обновление данных, разрозненность самих данных, а также непрозрачность информационных систем здравоохранения. Жандос Буркитбаев сообщил также, что на текущий момент ведется разработка центрального компонента ядра eHealth.

«Ядро еHealth — это эталон, в котором будут сконцентрированы все основные данные по гражданам Казахстана посредством интеграции с фабриками и продуктами. В рамках внедрения новой целевой архитектуры здравоохранения планируется осуществить слияние всех ИС здравоохранения в единое ядро еHealth. Вокруг центрального компонента ядра будут располагаться элементы и продукты с микросервисной архитектурой. МИС будут передавать данные в единое ядро еHealth через Smart Bridge», — уточнил вице-министр.

Создание центрального компонента ядра eHealth планируется завершить в июле 2021 года, а полная реализация архитектуры запланирована до конца 2022 года. Кроме того, отметил докладчик, Республиканскому центру электронного здравоохранения планируется присвоить статус «национального сервисного интегратора по цифровизации в области здравоохранения» с передачей на сопровождение, в том числе через доверительное управление, информационных систем министерства и ряда подведомственных организаций.