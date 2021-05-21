Поправки по вопросам дистанционной работы одобрил Мажилис

Документ разработан в целях совершенствования и регулирования трудовых отношений.

Мажилис на пленарном заседании в первом чтении одобрил поправки по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы. Как отмечается в заключении к законопроекту, документ разработан в целях совершенствования и регулирования трудовых отношений, связанных с дистанционной работой, сообщает Kazpravda.kz.

Законопроектом предлагается введение понятий «дистанционная работа» и «комбинированная дистанционная работа». Также планируется регламентировать порядок направления на дистанционную работу работников, осуществляющих служебные обязанности без заключения трудового договора (государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов), ввести возможность использования комбинированного режима работы, при котором совмещается дистанционная и обычная работа с учетом специфики деятельности.

Кроме того, предлагается закрепить нормы по установлению в индивидуальном трудовом договоре фиксированного учета рабочего времени при дистанционной форме работы, в течение которого работник должен находиться в режиме доступности для связи с работодателем, а также ввести по соглашению сторон возможность применения режима гибкого рабочего времени.

Поправки депутатов включают уточнение перечня средств, предоставляемых работодателем работнику, выполняющему трудовые функции дистанционно, включая оборудование, программно-технические средства, средства коммуникации (средства связи), услуги связи, средства защиты информации и иные средства в соответствии с актом работодателя, а также уточнение места выполнения дистанционной работы.