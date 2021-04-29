Прямой эфир: PROFIT Retail Day 2021

Трансляция с конференции по умным технологиям в продажах.

29 апреля проходит онлайн-конференция PROFIT Retail Day 2021, где обсуждаются новые технологии в ритейле и продажах. Особенно эта тема актуальна в свете всеобщего перехода на удаленку из-за пандемии Covid-19.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:50 — Открытие, приветственное слово

10:00 — Доклад: «Цифровизация торговой деятельности». Асель Жанасова, вице-министр, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

10:20 — Доклад: «Ключевые выводы анализа рынка розничной электронной коммерции в Казахстане за 2020 год». Виктория Горланова, старший специалист отдела маркетинга, Ержан Бердимбет, старший консультант, услуги в области анализа данных — PricewaterhouseCoopers Казахстан.

10:40 — Панельная дискуссия по ключевым вопросам: Как правильно мигрировать в онлайн?; Как не пролететь на доставке?; Цифровизация — на что обратить внимание в первую очередь?

11:20 — Доклад: «Как технологии меняют поведение покупателей». Раис Ни, менеджер по развитию бизнеса DosMart.

11:40 — Доклад: «Доставка как новая точка роста бизнеса». Марина Григорьева, директор по развитию бизнеса в Казахстане Доставка Яндекс Go

12:00 — Интерактивный опрос и розыгрыш ценных призов.

12:15 — Доклад: «Цифровая маркировка товаров в Казахстане. Что нужно знать ритейлу?». Нуржан Баекеев, управляющий директор по развитию бизнеса Центра развития цифровой экономики.

12:30 — Доклад: «Уникальный проект по маркировке табачных изделий: нюансы интеграции». Наталья Ибраева, региональный руководитель ТОО «Первый БИТ» (партнер 1С: Франчайзинг)

12:55 — Доклад: «Трансформация 2020: вызовы, идеи, решения». Игорь Василюк, директор по развитию Группы компаний «Меломан».

13:15 — Доклад: «Будущее ритейла: эволюция платежей, инновации, возможности». Рафал Трэпка, генеральный директор Mastercard в Центральной Азии.

13:35 — Доклад: «Умные полки Hikvision». Александр Пономарев, генеральный директор ТОО «SNRG».

13:55 — Интерактивный опрос и розыгрыш ценных призов.

14:10 — Доклад: «Технологии как основной актив и конкурентное преимущество». Рула Райм, основатель и генеральный директор, Санжар Сарсенби технический директор — Froot.

14:30 — Доклад: «Как Lamoda перестроила свою работу в пандемию». Мольдер Рысалиева, генеральный директор ТОО «Мода с Доставкой».

14:50 — Интерактивный опрос и розыгрыш ценных призов.

15:10 — Закрытие конференции.