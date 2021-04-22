Проект стартует с 1 июля.

Цифровую маркировку обуви планируют ввести в Казахстане с 1 июля 2021 года. Нововведение вызывает у импортеров и производителей еще много вопросов. Однако уже понятно, что готовиться к маркировке лучше заранее, сообщает Учет.kz.

Предлагаем простые шаги для успешной цифровой маркировки обуви

— Проверить себя на соответствие требованиям обязательной цифровой маркировки.

— Зарегистрироваться в Информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИСМПТ).

— Зарегистрировать товар в каталоге.

— Запросить и получить коды маркировки.

— Нанести коды на товар либо упаковку товара.

— Сформировать уведомление о ввозе товара в РК.

— Передать право собственности для реализации.

— Вывести из оборота при розничной продаже.

Если обувь производится в Казахстане, то маркировку берет на себя сам производитель. Если обувь производится за рубежом, в том числе в странах ЕАЭС, то маркирует товар импортер. Маркировать обувь в таком случае можно двумя способами: на самом производстве за пределами РК; на таможенном складе на территории Казахстана. Каждой партии товара в момент производства присваивается DataMatrix код. В нем «зашита» цифровая информация о производителе, импортере, серийном номере партии товара и прочие сведения. Информация о промаркированной обуви вносится в Информационную систему маркировки и прослеживаемости товаров (ИСМПТ). Впоследствии продукция поступает в точки ее реализации, после чего выводится из оборота. Весь путь товара от производства до продажи конечному потребителю отображается в ИСМПТ.