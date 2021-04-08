Кого затронет налог на мобильные банковские переводы?

Минфин пояснил, каким образом будет бороться с теневых оборотом.

О том, кого из казахстанцев затронет налог на мобильные банковские переводы, рассказали в Министерстве финансов РК. В ведомстве напомнили, что за счет развития банковских продуктов большая часть наличного оборота перешла в безналичную среду. По данным Национального банка, за 2019–2020 годы количество безналичных транзакций выросло более чем в 2,4 раза и достигло 35,3 трлн тенге. При этом наблюдается стремительное уменьшение объема обналичивания средств с использованием платежных карт — с 89,6% в 2015 году до 32,6% по итогам 2020 года.

«С введением мгновенных переводов банковский сектор улучшил и расширил доступ лиц к мобильным финансовым операциям. Вместе с тем мгновенные переводы, предназначенные исключительно для транзакций между физическими лицами, начали повсеместно использоваться в предпринимательской деятельности. При этом, согласно условиям договора банка, клиент обязуется не использовать счет и карту в предпринимательской деятельности. Тем самым банковский сервис используется как инструмент, позволяющий скрыть реальные обороты, что способствует развитию теневых оборотов», — говорится в сообщении.

В Минфине подчеркивают: со стороны государства созданы все условия для комфортного развития бизнеса, порядка 1,2 млн субъектов микро- и малого бизнеса освобождены от уплаты налогов с дохода на три года, действует трехлетний мораторий на проверки.

«Используя этот вид платежа, недобросовестные предприниматели не выдают кассовые чеки (за 2020 год поступило свыше 17 тысяч жалоб), не отражают обороты в налоговых отчетностях, переводы поступают в адрес третьих лиц, которые на момент реализации товаров или оказания услуг не имеют к нему отношения или не зарегистрированы в качестве субъектов бизнеса. Из-за широкого распространения переводов в коммерческих целях министерством совместно с Национальным банком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов и банками второго уровня отрабатываются вопросы законодательного регулирования функционала по разделению мобильных переводов на личные и предпринимательские цели, сохраняя действующий механизм», — сообщили в ведомстве.

В результате работы над проектом определены следующие предложения и законодательные инициативы, которые планируется внедрить в РК:

— использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательской деятельности;

— передача сведений по ним в органы государственных доходов (по аналогии с действующей нормой Налогового кодекса по передаче сведений по POS-терминалам);

— определение понятия «мобильный платеж»;

— разработка системы управления рисками, определяющей с максимальной вероятностью признаки получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности.

«Вышеуказанные инициативы не являются новым видом налога и направлены на полноту отражения сведений в налоговых отчетностях, а также уплаты налогов. При этом отмечаем, что предполагаемые меры не коснутся переводов физических лиц в личных целях. Таким образом, планируемые поправки не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков, а нацелены на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан, предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов. При этом отмечаем, что для безболезненного внедрения указанные поправки и сроки их реализации будут в обязательном порядке обсуждены с бизнес-сообществом», — подчеркивают в ведомстве.

В 2020 году данные поправки в соответствующие законодательные акты поддержаны и согласованы банковским сектором. В январе текущего года поправки в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» обсуждены и приняты в рамках заседаний рабочей группы по вопросам налогообложения в Министерстве национальной экономики. Некоторые банки уже приступили к реализации необходимых сервисов. Например, в Kaspi bank разработали мобильное приложение Kaspi Pay для индивидуальных предпринимателей. Оно позволяет покупателям проводить оплату посредством сканирования QR-кода через приложение банка. С сентября прошлого года по 30 марта 2021 года количество активных партнеров составило 62 тысячи предпринимателей, за последний месяц текущего года присоединилось более 11 тысяч индивидуальных предпринимателей, объем транзакций составил 65 млрд тенге и свыше 15 млрд тенге в неделю. Порядка 3 млн клиентов банка совершили платежи посредством разработанного приложения.