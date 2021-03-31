Вузы Ташкента переходят на дистанционное обучение

В Узбекистане участились случаи заболевания коронавирусом.

Высшие учебные заведения страны переходят на дистанционное обучение, в трех районах Ташкента полностью закрыли школы. После выявления заболевших среди студентов и преподавателей восьми высших учебных заведений Ташкента, студентов этих вузов перевели на дистанционное обучение. Так, 25 марта коронавирус https://profit.kz/tags/coronavirus/ выявили у четырех педагогов и у одного студента Государственной консерватории Узбекистана, а также у двух студентов Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте, передает CentralAsia.

На сегодняшний день в Узбекистане на дистанционное обучение переведены студенты Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Университета Инха в Ташкенте, Ташкентского государственного транспортного университета, Ташкентского университета информационных технологий и Ташкентского финансового института.