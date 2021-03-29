Школьная дистанционка: родители против

Вынужденный переход на дистанционное обучение из-за пандемии стал настоящим вызовом.

По данным опроса «Лаборатории Касперского», который был проведен в феврале 2021 года, 73% родителей в Казахстане не хотят, чтобы дети возвращались к дистанционному обучению после пандемии. В целом подавляющее большинство респондентов (91%) считают, что в онлайне качество обучения меняется в худшую сторону. Многие не оценили этот формат по двум основным причинам: во-первых, детям, по их словам, не хватало живого общения со сверстниками на переменах (70%), во-вторых, им приходилось проводить много времени перед экраном (65%). При этом 14% родителей хотели бы, чтобы и после окончания пандемии часть занятий проходила в онлайне.

«Вынужденный переход в короткие сроки на дистанционное обучение из-за пандемии стал настоящим вызовом как для школьников, так и для взрослых — родителей и учителей. В таких условиях важно незамедлительно адаптировать учебную программу, иначе это сказывается на уровне усвоения материала. К сожалению, в силу различных обстоятельств это не всегда было возможно. Исходя из данных нашего опроса, почти каждой второй семье повезло — для их детей программа была либо полностью, либо частично адаптирована под новые условия. Офлайн все еще остается наиболее эффективной формой преподавания в школе, однако мы считаем важным внедрять в учебный процесс различные цифровые и интерактивные механики, не заменяя ими полностью привычный ход урока, а используя в тот момент, когда это будет наиболее эффективно», — отмечает Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.