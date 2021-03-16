Кыргызстанцы за рубежом смогут получать справки из госорганов в режиме онлайн

В правительстве назвали перечень документов, которые можно получить в режиме онлайн с заверенной электронной подписью консульского лица.

Кыргызстанцы, находящиеся за рубежом, могут дистанционно получать справки от государственных органов. Решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов в рамках указа президента о повышении доступности и качества государственных услуг, передает Sputnik.

Кыргызстанцы смогут в автоматизированной информационной системе «Истребование» запросить следующие документы:

— о долгах по налогам;

— пенсии;

— периодах работы застрахованного лица;

— семейном положении;

— об отсутствии судимости;

— подтвердить подлинность водительских прав, аттестата об образовании и других документов.

Выдаваемые электронные справки будут заверяться электронной подписью консульского должностного лица, подлинность которой можно проверить на сайте Министерства иностранных дел. Подробности процедуры получения справок пока не сообщаются.