Кыргызстанцы за рубежом смогут получать справки из госорганов в режиме онлайн
В правительстве назвали перечень документов, которые можно получить в режиме онлайн с заверенной электронной подписью консульского лица.
Кыргызстанцы, находящиеся за рубежом, могут дистанционно получать справки от государственных органов. Решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов в рамках указа президента о повышении доступности и качества государственных услуг, передает Sputnik.
Кыргызстанцы смогут в автоматизированной информационной системе «Истребование» запросить следующие документы:
— о долгах по налогам;
— пенсии;
— периодах работы застрахованного лица;
— семейном положении;
— об отсутствии судимости;
— подтвердить подлинность водительских прав, аттестата об образовании и других документов.
Выдаваемые электронные справки будут заверяться электронной подписью консульского должностного лица, подлинность которой можно проверить на сайте Министерства иностранных дел. Подробности процедуры получения справок пока не сообщаются.