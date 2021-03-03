Количество кибератак в Казахстане увеличилось почти в три раза

90% инцидентов приходится на ботнеты.

В январе 2021 года в Казахстане было совершено чуть более трех тысяч кибератак — в 2,8 раза больше по сравнению с январем прошлого года. При этом годом ранее количество кибератак показывало спад на 30,5%. Между тем, безопасность персональных данных казахстанцев является одним из приоритетных вопросов для РК. Так, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявило о приеме предложений в законопроект по усилению защиты персональных данных.

В РК реализуется Государственная программа «Цифровой Казахстан», где одним из целевых индикаторов является повышение уровня цифровой грамотности населения за период с 2018 по 2022 год с 77% до 83%. Как сообщает Ranking.kz, в 2019 году фактический уровень цифровой грамотности населения составил 82,1%, при плановом 78,5%. Казахстан занимает 40 место в рейтинге ООН по уровню кибербезопасности, при этом уровень осведомленности населения об угрозах кибербезопасности составил лишь 63%.

Из более чем трех тысяч кибератак в январе 2021 года 2,7 тыс. приходится на ботнеты — заражение компьютеров через вредоносное ПО для дальнейшего их использования злоумышленниками без ведома владельцев. Количество инцидентов-ботнетов за год выросло в 3,2 раза.

Инцидентов, при которых фиксировалось отсутствие доступа к интернет-ресурсам, было зафиксировано 176 — на 69,2% больше, чем годом ранее. Количество кибератак, связанных с кражей персональных данных, то есть случаев фишинга, осталось без изменений (43 инцидента). Число инцидентов, связанных с вредоносным ПО, за год выросло с 37 до 38.

В то же время, по данным интерактивной карты киберугроз Лаборатория Касперского, за последний месяц в Казахстане количество заражений, обнаруженных при автоматической проверке (On-Access Scan), в среднем в неделю составило чуть более 222 тыс.