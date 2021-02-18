Казахстанцы могут повлиять на законопроект о защите персональных данных

МЦРИАП готово рассмотреть предложения.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявляет о приеме предложений в законопроект по усилению защиты персональных данных. Разработка поправок, направленных на совершенствование сферы персональных данных и их защиты, инициирована во исполнение поручения Главы государства.

«Цифровые сервисы все больше проникают в жизнь казахстанцев, в то же время возрастают риски утечки персональных данных. Вопросы безопасности персональных данных в современных реалиях являются одними из приоритетных для нашей страны. В этой связи каждый казахстанец может внести свои предложения по усилению защиты персональных данных, расширению своих прав относительно личных данных и улучшению национального законодательства в этой сфере», — отметили в ведомстве.

Предложения принимаются до 15 марта 2021 года следующими способами:

— в электронном виде на портале электронного правительства;

— на электронную почту kib@mdai.gov.kz;

— по почте на адрес: 010000, г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8, Дом министерств, 2 подъезд.

Собранные предложения будут сформированы в единый законопроект, который, в свою очередь, также будет вынесен на обсуждение с общественностью. Предложения должны быть обоснованными и мотивированными, а также не нарушать гарантированные Конституцией права и свободы человека.