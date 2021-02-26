Мобильные переводы граждан разделят на личные и предпринимательские

Комитет госдоходов разрабатывает специальную систему для фискализации переводов.

Благодаря мгновенным переводам, совершаемым посредством мобильных приложений, значительная часть наличного оборота перешла в безналичную среду. Рынок e-commerce Казахстана за девять месяцев 2020 года вырос вдвое, объем онлайн-продаж увеличился со 198 млрд до 382 млрд тенге. При этом население расплачивается за товары и услуги посредством мобильных переводов. Однако в КГД подчеркивают, что этот сервис разработан для личных переводов между физическими лицами и не предусмотрен для использования в предпринимательских целях.

«На сегодня сервис мобильных переводов повсеместно используется предпринимателями при приеме оплаты за товары, работы и услуги. Среди предпринимателей есть категория, которая использует данный сервис в целях сокрытия реального оборота, несмотря на освобождение субъектов микро- и малого бизнеса от уплаты налогов с доходов на три года», — рассказали в комитете госдоходов.

Ведомство разрабатывает ряд решений по разделению и фискализации переводов и платежей. Это позволит разграничить личные и предпринимательские переводы. Личные переводы физических лиц не будут затронуты, и тем более — облагаться налогами. А для принятия переводов и платежей в предпринимательской деятельности Комитетом предлагается использовать отдельные счета для бизнеса.

«Также мы предлагаем разработать систему управления рисками, которая с максимальной вероятностью будет определять признаки получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности», — отмечают в Комитете госдоходов.

К примеру, признаками осуществления предпринимательской деятельности может являться получение переводов одним лицом от нескольких лиц каждый день в течение длительного времени. В целом работа по определению признаков платежей за товары, работы и услуги уже начата и будет обсуждаться совместно с банками второго уровня, НПП «Атамекен» и бизнес-сообществом.

Напомним — вопрос налогообложения денежных переводов уже поднимался в 2019 году. Тогда о такой необходимости заявлял первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов. Позднее на эту тему высказался депутат столичного маслихата Илья Мещеряков.