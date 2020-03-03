Депутат хочет обязать владельцев Kaspi Gold оплачивать налог в размере 3%

В свою очередь, руководитель столичного департамента государственных доходов Кулмуханбет Исаков отметил, что ведутся активные переговоры с банком.

Депутат столичного маслихата Илья Мещеряков выступил с предложением обязать бизнесменов Нур-Султана, использующих карты Kaspi Gold, платить по 3% от общего дохода. Свою инициативу депутат озвучил во время заседания постоянной комиссии маслихата столицы по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства, передает Sputnik Казахстан.

«Если мы будем разъяснять бизнесменам и физическим лицам, которые завязаны с Kaspi bank как индивидуальные предприниматели, то со всего дохода, который к ним заходит, платить 3% налог по ИП. 3% со всех доходов — это не такие большие деньги. С одного миллиона — 30 тысяч, с 10 миллионов — 300 тысяч тенге», — заявил Илья Мещеряков.

В качестве мотивации для столичных предпринимателей депутат привел лозунги из популярной рекламы: «Заплати и спи спокойно», а также «Честным быть выгодно». Сейчас сведения о переводах физических лиц защищены банковской тайной и не предоставляются в комитет госдоходов. Руководитель столичного департамента государственных доходов Кулмуханбет Исаков отметил, что ведутся активные переговоры с банком.

«В прошлом году достигнута определенная договоренность. Kaspi bank выпускает другие платежные карты Kaspi Business и пытается разделить платежи», — рассказал глава департамента.

В случае внедрения этой системы в банке по картам Kaspi Gold будут проходить платежи и переводы, не связанные с предпринимательской деятельностью. Как сообщил Исаков, тем, кто ведет бизнес, будет предложена карта Kaspi Business, и все сведения по этим картам будут передаваться в комитет госдоходов.

«Мы видим большие потери реальных налогов, потому что ни для кого не секрет, что все пользуются этими картами. Мы пытаемся заинтересовать людей, чтобы им было выгодно работать „в белую“, проводить платежи через pos-терминалы и получать процент в виде кэшбэка», — заключил глава столичного департамента.

Напомним — осенью прошлого года казахстанцы бурно отреагировали на новость о проверке Минфином денежных онлайн-переводов и возможного введения налогов на переводы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал граждан и поручил снять вопрос с повестки дня, тщательно проработав все механизмы. В Минфине пообещали упростить процедуры и сделать законными альтернативные способы безналичной оплаты.