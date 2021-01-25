Рынок e-commerce Казахстана за девять месяцев 2020 года вырос вдвое

Объем онлайн-продаж увеличился со 198 млрд до 382 млрд тенге.

Последствия Covid-19 повсеместно ускорили внедрение цифровых технологий. Технологии все чаще используются для работы, развлечений и поддержания связи, и уже сформировали новые цифровые привычки у людей по всему миру. Кризис 2020 года нельзя назвать только экономическим: он определяет и другие факторы, которые сказываются на поведении пользователей. Есть большая вероятность, что социальное дистанцирование внесет коррективы, которые будут определять пользовательский опыт еще долгое время. И уж если мы говорим о цифровых технологиях и бизнесе, то в первую очередь, конечно, мы говорим об электронной коммерции. Многие страны в настоящее время находятся на разных этапах восстановления, и эксперты уверены — сейчас наилучшее время для перезагрузки экономик (а в конечном счете — и бизнеса). Преобразование операций в соответствии с новыми цифровыми тенденциями даст возможности для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест. Вот почему рынок электронной коммерции сейчас под самым пристальным вниманием.

Интересно, что на мировом рынке e-commerce происходит концентрация и ослабление конкуренции. Если говорить о крупных цифровых торговых платформах, то за период пандемии их акции значительно выросли. Этому поспособствовал взрывной спрос потребителей, которые в условиях карантинных ограничений перешли на онлайн-шопинг. Так, по итогам 2020 года в 100 самых крупных мировых компаний впервые вошли такие онлайн-ритейлеры, как Meituan Dianping, Pinduoduo и Shopify. А рыночная капитализация технологических компаний, входящих в топ-100, с марта по июнь 2020 года выросла на 28%.

В условиях самоизоляции у пользователей четко обозначилась потребность в удобных сервисах для проведения финансовых операций через интернет. По данным Google Trends, за 2020 год количество поисковых запросов «приложение для мобильного банкинга» по всему миру выросло более чем вдвое, а в первом квартале 2020 года пользователи провели в финансовых приложениях на 55% больше времени. Более того, не имея возможности обращаться в банки, потребители используют свои мобильные устройства для совершения платежей, банковских операций и инвестирования. Juniper Research даже прогнозирует среднегодовой рост подобных приложений и сервисов на уровне 35% за четыре года. Приложения для покупок тоже будут в топе пользовательских интересов — их 4-летний среднегодовой прогнозируемый темп роста составляет 40%.

Juniper Research делится еще более любопытными цифрами: стоимость глобальных транзакций с физическими товарами в 2025 году составит 4,4 трлн долларов; глобальный рост стоимости сделок с физическими товарами за период 2020–2025 гг достигнет 33%; объемы OEM-транзакций для удаленных физических и цифровых товаров к 2025 году составят 16,5 млрд; а платежи мобильной коммерции достигнут 3,1 трлн долларов в 2025 году (по сравнению с 2,1 трлн долларов в 2020 г.).

Все это показывает высокую значимость рынка электронной коммерции. Его участники, регулирование и вопросы развития сегодня играют большую роль в экономике государств. Казахстан не остался в стороне от общемировых тенденций, и те уровни роста, которые озвучили мировые аналитики, вполне можно соотнести с местными реалиями.

О том, что происходило в казахстанском секторе интернет-торговли, рассказали в PwC Kazakhstan. Согласно анализу рынка электронной коммерции в РК, за девять месяцев 2020 года объем рынка розничной электронной коммерции вырос на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (со 198 млрд тг до 382 млрд тг). Также наблюдался прирост в количестве транзакций (онлайн-заказов) и в среднем чеке в тенге — на 18% и 63% соответственно.

Примечательно, что еще в 2019 году эксперты Ассоциации «Цифровой Казахстан», созданной в 2018 году и собравшей в своем составе крупнейшие торговые площадки и лучших экспертов рынка в стране, предположили, что электронная торговля в РК может достигнуть в 2022 году 928 млрд тенге. Интересно оценить вероятность такого развития событий, учитывая нашу сегодняшнюю реальность. Оценка давалась довольно сдержанная, на основе среднемирового роста, и, конечно, не предполагавшая мировую пандемию.

Аналитики PwC Kazakhstan продемонстрировали, насколько пандемия и карантин повлияли на рынок розничной электронной коммерции в Казахстане. Учитывая, что карантин был объявлен только к концу I квартала прошлого года, можно предположить, что изменения IQ2020/ IQ2019 года отражают обычный тренд изменения объемов рынка. Так, за указанный период продажи в казахстанском e-commerce выросли на 47% в тенге и на 42% в долларах США. При этом количество транзакций сократилось на 9%, что означает значительный рост среднего чека (на 62% в тенге и на 57% в долларах).

А вот период локдауна показал более явный рост. Сравнивая IIQ2020/ IQ2020, мы видим рост продаж в тенге на 34% и в долларах — на 26%, рост транзакций — на 32%. При этом средний чек почти не изменился (+4% в тенге), а в долларах — и вовсе уменьшился (с $51 до $49). Причиной этому аналитики называют переход большой части потребителей с офлайн-покупок на онлайн, а также снижение покупательской способности, обусловленной кризисными факторами в экономике. Более наглядно картина видна в сравнении периодов IIQ2020/ IIQ2019: продажи в тенге выросли на 59%, в долларах — на 45%, транзакции — на 16%.

Эксперты подчеркивают — локдаун, введенный в Казахстане весной 2020 года, оказал беспрецедентный эффект на всю отрасль розничной торговли. Представители малого и среднего бизнеса, которые ранее не рассматривали переход в сектор электронной коммерции, оказались под давлением пандемии и лишились доступа к клиентам. Им пришлось срочно переформатировать свой бизнес, отыскивая пути выхода к клиентам.

«Карантин действительно стал триггером в развитии электронной торговли, поскольку малому и среднему бизнесу необходимы были каналы продажи товаров. В соответствии с нашей аналитикой, проведенной совместно с PwC Kazakhstan, продажи за девять месяцев 2019 года составляли 198 млрд тенге, а за девять месяцев 2020 года — 382 млрд тенге», — говорят представители Ассоциации «Цифровой Казахстан».

Зато многие ключевые игроки сектора e-commerce смогли укрепить свои позиции за счет налаженной схемы работы в онлайне. Хотя и для них этот период выдался непростым, учитывая объемы покупок, которые росли взрывными темпами и для обработки которых понадобилось значительно расширять инфраструктуру бизнеса. Так, представители магазина Mechta.kz отметили следующее: «Рынок электронной коммерции в 2020 году начал развиваться намного быстрее за счет ряда ограничений. Сайты стали единственным источником связи между покупателем и продавцом. Если план развития был расписан на год, то в 2020 году он выполнялся за один-два месяца».

Во втором квартале 2020 года относительно IIQ2019 средний чек онлайн-покупок вырос в тенге на 37% (до 20 365 тг) и на 25% — в долларах США. Третий квартал 2020 года показал увеличение продаж в офлайне и в онлайне. Хотя многие покупатели и вернулись в розницу, онлайн продолжал расти. В IIIQ2020 относительно IIQ2020 продажи выросли на 65% (до 186 млрд тг) в тенге и на 64% — в долларах, а транзакции увеличились на 28% (c 5,5 млрд тг до 7,1 млрд). Средний чек в третьем квартале составил уже 26 107 тг.

А теперь взглянем на статистику интернет-площадки Kaspi. За период с января по сентябрь 2020 года объем покупок на Kaspi.kz вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а число покупателей увеличилось на 105%. Вместе с тем, в период пандемии средний чек снизился на 20%, до 65 000 тг. В топ-5 городов по онлайн-продажам в магазине Kaspi вошли Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Караганда и Актобе — суммарно их доля составила 64%. В апреле, в разгар локдауна, магазин запустил акцию с бесплатной доставкой в 54 города Казахстана, что позволило увеличить на 20% в период акции долю покупок из отдаленных регионов, не входящих в топ-15 городов. В период карантина значительно вырос спрос на такие категории, как товары для дома и дачи, спорт и туризм, строительство и ремонт, досуг и книги, красота и здоровье. В число самых популярных товаров вошли также машинки для стрижки волос, напольные весы и велосипеды.

«Пандемия придала значительное ускорение развитию рынка электронной торговли, миллионы казахстанцев получили первый опыт покупок онлайн, и многие компании осознали важность этого канала продаж. Клиентское поведение изменилось, онлайн-покупки проникли в новые сегменты. Люди стали покупать онлайн продукты питания, товары для дома и то, что раньше покупали в супермаркетах. Значительно увеличилась доля покупателей старше 50 лет, также мы видим рост покупок из отдаленных городов и поселков», — рассказали представители Kaspi.kz

«Мы видим, что потребители стали приобретать больше товаров именно повседневного спроса, — делятся подробностями в АЦК. — На первом месте оказалась категория „Электроника“, далее — „Одежда, обувь, аксессуары“ и „Красота и здоровье“. Рост показала и категория „Супермаркеты“ в связи с тем, что люди заказывали продукты питания домой из магазинов. А в июне, после ослабления карантина, больше всего выросли категории „Все для дома и ремонта“, „Автотовары“ и „Красота и здоровье“. Люди стали больше передвигаться по городу, в связи с чем значительно снизились покупки в категории „Супермаркеты“».

Очевидно, что в Казахстане заметны те же тенденции, которые оказывают влияние на потребителей во всем мире. Тренд перехода в онлайн и роста популярности вышеозвученных категорий товаров связан с попыткой избежать мест массового скопления людей и необходимостью соблюдения социального дистанцирования. Вместе с тем многие игроки рынка уверены, что уровень проникновения электронной коммерции в Казахстане все еще достаточно низкий. Поэтому потенциал роста высок, что может стать неплохим стимулом для бизнесов, которые идут в интернет. Очевидно, что электронная коммерция будет стремительно развиваться в 2021 году. Это развитие будет обусловлено приходом новых игроков, а также расширением уже существующих торговых площадок. Кроме того, сложный период пандемии принес большой опыт не только продавцам, но и покупателям — карантинные ограничения сделали популярными интернет-покупки среди людей старшего возраста, а также среди пользователей в регионах и отдаленных городах.

«Множество компаний малого и среднего бизнеса проявили гибкость и рассмотрели все возможности и выгоды данного канала продаж. В период жесткого карантина маркетплейсы и продавцы в электронной торговле помогли минимизировать рост заболеваемости и при этом удовлетворить спрос населения на товары благодаря, в том числе, и доставке товаров „до двери“. Компаниям, перешедшим в сферу электронной торговли, удалось не только сохранить рабочие места, но и организовать новые. Более того, пандемия стала изменять саму электронную коммерцию — мы наблюдаем, как некоторые бизнес-модели отмирают и становятся неэффективными. Министерство торговли и интеграции РК осторожно подходит к регулированию данного сектора в целях сохранения динамики развития электронной торговли. Надеемся, данный тренд сохранится и в будущем. Для удовлетворения потребительского спроса в отдаленных регионах остается актуальным вопрос доступа к интернету. Мы видим работу государства в данном направлении, и ждем скорейшего проникновения с помощью интернета в аулы и села не только электронной торговли, но и дистанционного образования, и банкинга, и государственных услуг», — подытожили в АЦК.