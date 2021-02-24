QR-платежи помогут сократить время ожидания клиентов в ЦОНах

«Правительство для граждан» увеличило перечень государственных услуг, за которые можно вносить госпошлину при помощи QR-кода.

Теперь казахстанцы могут оплачивать госуслуги в ЦОНах помощью смартфонов за считанные секунды. Оплатить QR-кодом можно, например, изготовление и выдачу актов на земельные участки, регистрацию прав на недвижимое имущество, объекта кондоминиума и другие госуслуги в сфере земельных отношений, недвижимого и движимого имущества, а также государственной регистрации юридических лиц.

«Мы понимаем, что в период пандемии важно значительно минимизировать риски образования очередей и стараемся внедрять и автоматизировать процессы, которые снизят риски и будут максимально удобными для клиентов. Проект по QR-оплате за госуслуги стартовал несколько месяцев назад и за это время нам удалось установить оборудование во всех 339 центрах обслуживания населения для осуществления оплаты через QR», — отметил первый заместитель председателя правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Граждане при посещении ЦОН могут тут же, без очереди в кассу и длительного ожидания, мгновенно и безопасно оплатить полученные государственные услуги при помощи QR-кода в приложениях Homebank и Kaspi.kz.

Теперь при заказе той или иной услуги, клиент может попросить менеджера сформировать QR для оплаты и произвести оплату с помощью смартфона. QR-код формируется индивидуально по каждой услуге и для каждого клиента.