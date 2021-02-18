Казахстанский финалист конкурса Илона Маска представил главе МИИР электромобиль

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов встретился с изобретателем Санжаром Тайжаном.

Казахстанец участвует в конкурсе «Not-A-Boring Competition», организованном американским бизнесменом Илоном Маском. Изобретатель представил министру свой новый проект — электромобиль казахстанского производства. Санжар Тайжан вместе с командой своего стартапа модернизирует традиционные автомобили на бензине в электрические, оснащая их батареей. Прототип машины казахстанец презентовал министру, передает Kazpravda.kz.

«Сейчас электрокар может преодолевать расстояние более 100 км при хорошей погоде, однако потенциально мы можем увеличить расстояние до 500-600 км. Заряжается автомобиль от обычной розетки с напряжением 220 вольт. Наша главная цель — создать первый казахстанский бренд электромобилей. В скором времени мы планируем разработать 30 прототипов с абсолютно новым дизайном и получить на эту модель более 200 патентов», — рассказал Тайжан.

Стартап намерен электрифицировать казахстанский общественный транспорт, включая такси. Министр Бейбут Атамкулов отметил важность поддержки развития новых технологий, которые способствуют сохранению окружающей среды и использованию возобновляемой энергии. Совместно с МИИР компания Санжара Тайжана планирует сотрудничать в поиске инвесторов для реализации проекта. Также министерство будет содействовать в развитии стартапа и продвижении его продуктов.