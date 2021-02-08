Мы будем перестраивать весь цифровой подход - Багдат Мусин

Казахстану нужно переходить на платформенную модель по построению IT-ландшафта страны.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, принял участие в пленарной сессии «GovTech и суперсервисы» в рамках форума «Digital Almaty 2021– Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Как отметил глава ведомства, Казахстану нужно переходить на платформенную модель по построению IT-ландшафта страны.

«Что значит „платформенная модель“? Это когда мы при автоматизации какого-либо бизнес-процесса не сталкиваемся с проблемами. Это должно быть легко, без подписания кипы документов и без интеграции с несколькими сервисами. Мы хотим создать правила игры и определенную платформу государства, где будет четкая архитектура бизнес-процессов. Чтобы автоматизация не занимала полгода, а всего один месяц. Для этого сейчас мы разрабатываем архитектуру и будем привлекать экспертов с рынка. В этом будут участвовать отечественные IT-компании. Они смогут продавать свои услуги государству через эту платформу», — сказал Багдат Мусин.

Кроме того, министр высказался о необходимости решения кадровых проблем в IT-сфере.

«Казахстан на сегодняшний день уступает в экспорте IT-продукции другим странам. Потому что есть нехватка человеческого капитала. Ежегодно в Казахстане выпускается 20 000 IT-специалистов, но это только статистика. Поэтому для IT-рынка мы перестраиваем грантовые программы совместно с Министерством образования в сторону IT-школ», — сказал Багдат Мусин. Также глава министерства добавил, что планируется открытие IT- школ в регионах.

Ранее стало известно, что в Казахстане создан образовательный IT-Альянс — об этом было объявлено в рамках форума.