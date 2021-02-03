Госуслуги в смартфонах станут доступнее

В 2021 году количество популярных услуг в смартфоне будет увеличено до 100 для граждан и до 50 — для бизнеса.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин доложил о предлагаемых мерах по исполнению поручений президента, данных на расширенном заседании правительства 26 января т. г., в сфере цифровизации.

В прошлом году завершен инфраструктурный проект оптической линии связи для 1250 сел. Мобильным интернетом обеспечено 928 сел. Таким образом, всего по РК 5330 сел обеспечено мобильным интернетом. Проведена ревизия: в 510 селах остаются вопросы к скорости интернета. В 2021 году Министерство будет работать над улучшением качества связи. В течение двух лет 286 сел будут переведены на 3G/4G, 224 села переведут со спутниковой трансмиссии на наземную инфраструктуру (РРЛ и ВОЛС), в 242 села численностью менее 250 человек будет проведен мобильный ШПД. В 2021 году операторы планируют построить 752 базовых станций и обновить еще порядка 562.

По контролю качества услуг связи — если ранее минимальный порог качества связи не регламентировался, то теперь разработан приказ, где определены показатели качества связи. К примеру, для 4G — не менее 5 Мб/сек. Как уточнил министр, документ уже прошел публичные обсуждения. Его осталось согласовать с госорганами и принять в течение двух месяцев. Также проводится работа по усилению защиты прав потребителей. В прошлом году приобретено дополнительное специализированное оборудование для проведения технических замеров качества связи. Параллельно подготовлены поправки по увеличению суммы штрафов в 10 раз, до 1000 МРП, за нарушение параметров качества связи.

«Сервис Bailanys.bar — сайт, на котором любой житель страны может замерить скорость интернета, интегрируется с платформами защиты прав потребителей E-tutynushy.kz и Е-обращение. Speed-test автоматически, в формате обращения, поступает оператору и регулятору. Качество услуг связи на особом контроле», — сказал Багдат Мусин.

Он также высказался и по вопросу автоматизации госуслуг. Основной показатель успешности — популярность в онлайн-формате. Это должно стать ключевым показателем для каждого государственного органа. Продолжится тиражирование успешного опыта вывода регистрации ИП и продажи авто в мобильные приложения банков.

«На текущий год мы ставим перед собой задачу — увеличить количество популярных услуг в смартфоне до 100 для граждан и до 50 — для бизнеса», — Пояснил министр.

Планируется развивать и цифровые документы. В 2020 году министерством совместно с госорганами реализовано 13 цифровых документов. Их количество будет расти. Законодательно закреплена равнозначность бумажных и цифровых документов. Министерством также внедрена биометрическая идентификация для регистрации при получении госуслуг. В текущем году сервис станет доступен для повсеместного использования государственными органами.

По поручению Главы государства, в соответствии с концепцией «Слышащее государство», реализуется проект «Е-Обращение». Ведется пилотное апробирование совместно с акиматами Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей. Министр подчеркнул, что происходит не просто модернизация информационной системы, но и коренное изменение подхода. При обращении через Центр «Натиже» работники госкорпорации «Правительство для граждан» будут искать возможность решения вопроса гражданина сразу, «на месте». Проработаны также законодательные инициативы по вопросам защиты персональных данных. Персональные данные планируется отнести к сфере государственного контроля. Будет внедрен принцип цифрового согласия и отзыва. Граждане при подтверждении личности смогут контролировать использование своих персональных данных. А для соблюдения принципов открытости и гласности будет определен ограниченный перечень по сбору и обработке персональных данных государственными органами и организациями, а также сосредоточен в одном законодательном акте (Закон о персональных данных и их защите). Реализация этих мер позволит исполнить поручение Президента по изменению законодательства о персональных данных.