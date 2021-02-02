Токаев подписал закон, разрешающий не возить с собой права и техпаспорт

Теперь водителям не придется платить штрафы за отсутствие при себе документов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». В частности, закон предусматривает исключение из действующего законодательства нормы, обязывающей водителей иметь при себе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации ТС, передает Zakon.kz.

Как ранее пояснял депутат Нурлан Бекназаров, если водителя остановит сотрудник полиции, он может предоставить свое удостоверение личности, а уже по нему сотрудник полиции через планшет сможет проверить все необходимые документы. Теперь гражданам не придется платить штрафы за отсутствие при себе документов. Данные изменения не касаются иностранных водителей, зарубежных транспортных средств. Они обязаны иметь при себе все необходимые документы.