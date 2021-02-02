МЦРИАП РК объявляет о старте приема заявок на конкурс инновационных грантов

Процесс предоставления грантов был пересмотрен, теперь из смогут получить представители МСБ и стартапы.

АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» (QazInnovations) при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявляет о старте приема заявок стартап-проектов на инновационные гранты. Прием заявок продлится до 12 февраля. Десятка проектов на ранних стадиях получит по 10 миллионов тенге, а один стартап — до 140 миллионов тенге на масштабирование.

Как отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, процесс предоставления инновационных грантов пересмотрен. По итогам проведенного анализа принято решение изменить политику грантовой поддержки — от традиционной модели к подходам венчурной системы. Согласно прежним правилам Национального агентства по технологическому развитию, крупные компании имели больше шансов на получение грантовой поддержки. Теперь фокус аудитории расширен, и в нынешней модели получить гранты смогут представители МСБ и стартапы с проектами от стадии MVP (минимально жизнеспособный продукт), которые создают на территории Казахстана перспективный продукт с инновационной технологией и коммерческим потенциалом. При этом в команде грантополучателя должно быть не менее трех квалифицированных специалистов. Повышается и доля финансирования — инновационный грант может покрыть до 90% общих расходов на коммерциализацию технологии, а в суммарном выражении — до 150 миллионов тенге. Ранее была возможность финансирования лишь 50%.

В новой модели грантополучатели берут на себя обязательство: в течение трех лет после освоения средств гранта привлечь софинансирование не менее 10% от общей суммы проекта, при этом объем продаж должен быть не менее 10% от суммы инновационного гранта. А во избежание недобросовестного использования государственных ресурсов, за некачественное или несвоевременное исполнение обязательств со стороны грантополучателей предусматривается ответственность — возврат средств и штрафы.

Кроме того, срок выдачи гранта сокращен до 45 рабочих дней (в предыдущем формате решение принималось 83 рабочих дня). Процесс принятия документов будет полностью автоматизирован. Рассматривать анкеты, принимать решение, сопровождать проекты и отслеживать исполнение обязательств теперь будет не комиссия, а совет — коллегиальный орган при QazInnovations. Основное отличие совета от комиссии — его стабильность, компетентность и возможность оказать менторскую помощь. Совет составляют независимые отечественные эксперты с опытом коммерциализации и инвестирования, которые заинтересованы в развитии инновационной экосистемы.