Проблему онлайн-обучения подняла сенатор

Учащиеся дистанционной формы обучения вынуждены пользоваться различными учебными площадками из-за того, что единую образовательную онлайн-платформу так до сих пор и не создали.

Сенатор Ольга Перепечина высказала обеспокоенность по поводу онлайн обучения. С депутатским запросом она обратилась к главе правительства Аскару Мамину. В частности, сенатор отметила, что учащиеся дистанционной формы обучения вынуждены пользоваться различными учебными площадками из-за того, что единую образовательную онлайн-платформу так до сих пор и не создали, передает Zakon.kz.

Причем функционал, который можно получить бесплатно на одних сайтах, некоторые управления образования предпочитают покупать, но уже у других поставщиков. В своем обращении к премьер-министру страны, она подчеркнула, что на сегодня система «Күнделік» — единственный партнер Министерства образования и науки страны, и полностью финансируется за счет средств частного инвестора. Однако некоторые образовательные интернет-платформы, дублируя бесплатную часть функционала «Күнделік», предоставляют эти же самые услуги, но уже платно. Причем деньги они получают из государственного бюджета.

«Наряду с этим существует также практика, когда определенные образовательные интернет-платформы, дублируя часть функционала АИС „Күнделік“, предоставляют свои услуги на платной основе для целого ряда управлений образования и общеобразовательных государственных школ за счет бюджетных средств. Более того, возникает негодование со стороны учителей, родителей учеников, которые констатируют увеличение нагрузки в связи с работой в нескольких системах, порой — и в принудительном порядке. Имеет место и непонимание пользователей — где отслеживать академическую успеваемость учащихся», — сказала Ольга Перепечина.

По мнению сенатора, из-за несогласованности подходов интернет-платформ и дублирования их функционала бюджетные средства расходуются неэффективно.