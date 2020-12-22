Эксперты ИКТ-индустрии провели семинар по использованию цифровых технологий в трансформации государственного управления

Никакой цифровизации не будет без профессиональных IT-специалистов, — отметил Багдат Мусин.

В Нур-Султане прошел двухдневный образовательный семинар «Руководитель цифровой трансформации» для государственных цифровых офицеров (CDO), посвященный внедрению современных цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного управления и оказания государственных услуг. Мероприятие было организовано Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Агентством РК по делам государственной службы, при поддержке Академии государственного управления при Президенте РК, инфо-коммуникационного холдинга «Зерде», компании Huawei Technologies Kazakhstan и IDC.

«Никакой цифровизации не будет без профессиональных IT-специалистов. Поэтому важно постоянно прокачивать навыки тех, кто ответственен за внедрение и развитие сервисов в рамках цифровизации, — отметил Багдат Мусин, Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. — Сейчас в центральных госорганах и регионах в направлении цифровизации работает не менее 500 человек и важно, чтобы каждый из них был специалистом высокого профессионального уровня. Нехватка высококвалифированных сотрудников в сфере IT в госсекторе — корневая проблема на данный момент, поэтому обучение подобного формата будет проводиться регулярно».

В ходе мероприятия обсуждались вопросы о развитии цифровой экономики страны, стратегии развития платформ и инноваций, а также развитие новой экосистемы Huawei Mobile Services и возможности для интеграции казахстанских приложений в мобильную платформу Huawei.

«Компания Huawei всегда придерживалась концепции "в Казахстане и для Казахстана" и старалась соответствовать требованиям развития цифровой экономики Казахстана. Мы будем рады внедрить в стране лучший опыт, ресурсы и технологии, которые помогут Казахстану быстрее вступить в интеллектуальную эру, а также обеспечить устойчивое развитие и лидерство в технологической области», — заявил генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Чжан Цинго.

Образовательный семинар состоял из пяти модулей. В частности, было рассмотрено, какую роль может сыграть государство в развитии цифровой экономики страны, регулируя отраслевые платформы. Кроме этого, обсуждалась роль региональных цифровых сообществ, а также регулирование глобальных платформ B2C: Amazon, WeChat, Facebook со стороны государства.

«В 2018 году мы прогнозировали, что к 2022 году 60% ВВП будет оцифровано. В этом году мы этот прогноз обновили и ожидаем, что к этому времени будет оцифровано 65% ВВП. Несмотря на COVID-19, цифровизация мирового ВВП на самом деле ускорилась», — поделился с участниками вице-президент IDC Андрей Беклемишев. Также эксперт добавил, что на сегодняшний день, даже несмотря на снижение ВВП в государствах продолжает усиливаться роль цифрового развития.

«Сегодня умные технологии стремительно внедряются во все сферы человеческой жизни, становясь ее неотъемлемой частью. Цифровизация является глобальной тенденцией, которой следуют все страны, нацеленные на развитие конкурентоспособной экономики и улучшение качества жизни населения. Ни в коем случае нельзя откладывать внедрение цифровизации, это отбросит нас назад», — отметил Жаркын Тлеукенов, директор департамента государственной службы Агентства РК по делам Государственной службы.

Помимо обучения, представителями компании Huawei была презентована платформа AppGallery, которая входит в HMS Core (Huawei Mobile Services) и состоит из двух основных частей: пользовательских приложений (магазин приложений AppGallery, Ассистент, Браузер, Кошелек, Видео, музыкальные сервисы и др.) и программных пакетов, которые используются разработчиками для обеспечения функциональности приложений (Account, Ads, Analytic, IAP, Game Service и многие другие). На данный момент доступно 56 Kit-ов и почти 13 тысяч интерфейсов для доступа к ним. Они позволяют размещать рекламу внутри приложения, осуществлять покупки, анализировать использование и активность приложения и получать другие услуги.

«С 2020 года на всех выпускаемых мобильных устройствах Huawei используется платформа Huawei Mobile Services и магазин приложений AppGallery, являющиеся собственной и уникальной разработкой группы компаний Huawei, — отметил Михаил Комков, Вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия. — В настоящее время в Казахстане более миллиона телефонов Huawei, и это количество растет. Учитывая, что на продажи смартфонов Huawei приходится двухзначная доля в Казахстане, полагаем, что интеграция официальных мобильных приложений на платформу AppGallery обеспечит более широкий доступ граждан Казахстана к государственным приложениям».

На платформе HMS и в магазине приложений AppGallery уже присутствуют большинство самых популярных приложений в мире, а также наиболее используемые казахстанские приложения, среди которых eGov, Kaspi, Chocolife, несколько десятков банков и важнейшие приложения по заказу еды, автомобильному сервису, доставке. На сегодняшний день AppGallery входит в ТОП 3 экосистем в мире и показывает наибольший рост.