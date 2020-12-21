Казахстанцы могут получить электронный технический паспорт на недвижимость

Новая услуга позволит казахстанцам получать техпаспорт на недвижимость онлайн, не посещая ЦОН.

Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии» реализовала новую госуслугу на портале электронного правительства. С ноября прошлого года такая возможность была только у жителей столицы и г. Шымкент, теперь же электронный технический паспорт на недвижимость могут получить жители всех регионов Казахстана.

Чтобы получить электронный техпаспорт, необходимо войти в раздел «Недвижимость» и выбрать услугу «Подача электронного заявления на получение технического паспорта объекта недвижимости». Сделать онлайн-запрос могут правообладатели квартир, комнат в общежитиях, индивидуальных гаражей и дачных строений. Им необходимо будет прикрепить документы, указанные в перечне.

Срок изготовления документа зависит от вида строения. По итогам проведенного технического обследования техпаспорт квартиры, комнаты в общежитиях выдается на третий рабочий день, а на индивидуальные гаражи и дачные строения — на пятый рабочий день.

Электронные техпаспорта на квартиры, комнаты в общежитии, индивидуальные гаражи и дачные строения будут содержать те же данные, что выдаются в ЦОНах с печатями и подписью. Электронные аналоги будут подтверждаться электронно-цифровой подписью работников, которые были задействованы при оказании госуслуги.

К слову, за время действия пилотного проекта в Нур-Султане и Шымкенте новые электронные техпаспорта получили более 12 тысяч граждан.