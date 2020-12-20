Новое зарубежное оборудование появилось в костанайском медцентре

Теперь пациенты получат весь спектр диагностических услуг

В медицинском центре «Жемчужина» открылся кабинет с новым оборудованием. Это зарубежные рентген-аппараты и томограф. Все это было закуплено по госпрограмме, и теперь костанайцы смогут оценить новшества в диагностике, причем бесплатно, в рамках медстрахования, передает Alau.kz.

«Мы приобрели бельгийский цифровой стационарный рентген аппарат DX-300. Этот аппарат позволяет нам делать цифровые снимки высокого разрешения, весь рентгенологический спектр», — рассказала главный врач медицинского центра «Жемчужина» Гульмира Сейдагалиева.

Еще одним зарубежным новшеством в клинике стал томограф. Он нужен как для планового скрининга, так и для экстренных диагностик. Современных рентгенов приобретено было три, а еще здесь появился рентгеноскопический дистанционный аппарат. Сотрудники уже изучают все его преимущества.

«Этот рентген-аппарат позволяет нам делать рентгеноскопические снимки, также высокого разрешения. Это будут снимки органов грудной полости, брюшной полости, костно-суставного аппарата», — пояснила Гульмира Сейдагалиева.

Все это было закуплено благодаря программе «Дорожная карта занятости». В медцентре отметили, что давно нуждались в подобном оборудовании и теперь смогут оказывать весь спектр диагностических услуг. Все эти услуги костанайцам будут предоставляться бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования по направлению участкового врача.