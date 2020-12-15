В Казахстане обсудили механизмы защиты локального рынка интернет-рекламы

Особое внимание планируется уделить глобальным паблишерам.

Уже не первый год наблюдаются такие нарушения со стороны глобальных паблишеров, как демонстрация запрещенной, ненадлежащей рекламы. Именно этот вопрос поднимался на прошедшем рабочем заседании Центрально-Азиатской рекламной ассоциации «Механизмы защиты и развития локального рынка интернет-рекламы». В онлайн-заседании приняли участие представители крупнейших площадок Казнета, рекламных сетей, Центра анализа информации, МИОР и МНЭ.

В ходе обсуждения основного вопроса была озвучена сопутствующая проблема, связанная с модерацией рекламы на казахском и русском языках.

«Если на ТВ строго выполняется размещение рекламных материалов на казахском и русском языках в соотношении 50/50, то на глобальных площадках доля казахскоязычной рекламы значительно меньше. Локальные рекламодатели сталкиваются со следующей проблемой: в Youtube рекламный ролик на русском языке проходит модерацию за 1 час, а на казахском языке этот процесс занимает от 3 дней до недели. Результаты кампаний показывают, что досматриваемость роликов на казахском языке составляет почти 100%, это еще раз подчеркивает востребованность данного контента», — отметила Ольга Курданова, представитель международной коммуникационной группы.

Игроки рекламного рынка совместно с представителями МНЭ РК, МИОР РК, ЦАИ, обсудив данную проблематику, договорились о необходимости оповещения рекламодателей, агентств и площадок относительно строгого соблюдения рекламного законодательства, а также внесения изменений в политики. Особое внимание планируется уделить глобальным паблишерам, доля бюджетов которых в каждой категории составляет не менее 65%.

По итогам обсуждений участники пришли к выводу о необходимости формирования понятийного аппарата в области интернет-рекламы и включения свода норм в Закон РК «О рекламе».