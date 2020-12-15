Следите за новостями

Цифра дня

До 40 трлн тенге выросли транзакции по картам в РК

В Казахстане обсудили механизмы защиты локального рынка интернет-рекламы

Особое внимание планируется уделить глобальным паблишерам.

15 декабря 2020 17:48, Profit.kz
Рубрики: Интернет

Уже не первый год наблюдаются такие нарушения со стороны глобальных паблишеров, как демонстрация запрещенной, ненадлежащей рекламы. Именно этот вопрос поднимался на прошедшем рабочем заседании Центрально-Азиатской рекламной ассоциации «Механизмы защиты и развития локального рынка интернет-рекламы». В онлайн-заседании приняли участие представители крупнейших площадок Казнета, рекламных сетей, Центра анализа информации, МИОР и МНЭ.

В ходе обсуждения основного вопроса была озвучена сопутствующая проблема, связанная с модерацией рекламы на казахском и русском языках.

«Если на ТВ строго выполняется размещение рекламных материалов на казахском и русском языках в соотношении 50/50, то на глобальных площадках доля казахскоязычной рекламы значительно меньше. Локальные рекламодатели сталкиваются со следующей проблемой: в Youtube рекламный ролик на русском языке проходит модерацию за 1 час, а на казахском языке этот процесс занимает от 3 дней до недели. Результаты кампаний показывают, что досматриваемость роликов на казахском языке составляет почти 100%, это еще раз подчеркивает востребованность данного контента», — отметила Ольга Курданова, представитель международной коммуникационной группы.

Игроки рекламного рынка совместно с представителями МНЭ РК, МИОР РК, ЦАИ, обсудив данную проблематику, договорились о необходимости оповещения рекламодателей, агентств и площадок относительно строгого соблюдения рекламного законодательства, а также внесения изменений в политики. Особое внимание планируется уделить глобальным паблишерам, доля бюджетов которых в каждой категории составляет не менее 65%.

Рынок интернет-рекламы РК, 2019 г.

По итогам обсуждений участники пришли к выводу о необходимости формирования понятийного аппарата в области интернет-рекламы и включения свода норм в Закон РК «О рекламе».

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Яндекс Дзене, Facebook и Telegram.