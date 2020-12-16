Автоматически штрафовать за превышение скорости на автобанах начнут в 2021 году

На существующих платных автодорогах установят камеры «Сергек».

Система видеоконтроля и автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения будет запущена на платных автодорогах республиканского значения в марте–апреле следующего года. Это позволит штрафовать владельцев транспортных средств за превышение скорости и другие нарушения, передает «Курсив».

Как сообщил председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов, на первом автобане Нур-Султан –Щучинск, где платность была введена в 2013 году, многие автолюбители превышают допустимую скорость в 140 км/ч и двигаются со скоростью более 200 км/ч. По его словам, с улучшением качества дорожного покрытия и ширины проезжей части автомобилисты увеличивают скорость движения. Для того, чтобы они не нарушали ПДД, «КазАвтоЖол» планирует внедрить систему, позволяющую фиксировать нарушения и передавать их в Единый реестр административных правонарушений (ЕРАП).

«Это компания „Сергек“, они будут устанавливать арки с камерами для выявления нарушения правил дорожного движения», — сказал Алипов.

По его словам, такие арки с камерами уже устанавливаются на действующих платных автодорогах республиканского значения. В настоящее время максимальная допустимая скорость движения на платных автодорогах в зависимости от их категории составляет 140 км/ч. По ходу движения уже установлены арки, камеры на которых измеряют скорость движения автомашины. Но эти данные используются лишь для предупреждения самого водителя и анализа данных.