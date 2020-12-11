Мощные камеры новых смартфонов realme 7i и realme 7

8 декабря 2020 года в Казахстане презентованы смартфоны realme 7i и realme 7.

Главная особенность — квадрокамера с основным объективом на 64 Мп в обеих новинках. Качество съемки закрепляется и солидным внутренним наполнением, с которыми стоит ознакомиться более подробно.

Смартфон realme 7i — это квадрокамера, которая открывает новые возможности для каждого пользователя. Пейзажи, детали, портреты, ночные фото и автопортреты — найти подходящий режим не составляет труда. А фронтальная камера на 16 Мп с цифровой стабилизацией и режимом HDR — это селфи и видео, достойные самого дорогого флагмана.

Основная камера realme 7i состоит из четырех модулей:

— сверхширокоугольный объектив на 8 Мп;

— макрообъектив на 2 Мп;

— портретный объектив на 2 Мп;

— основной объектив на 64 Мп.

realme 7 — это широкоугольная Quad-камера Sony 64 Мп, которая впервые доступна в столь бюджетном сегменте.

Безупречный опыт использования обеспечен в случае с каждым из смартфонов — производительность позволяет творить чудеса. realme 7i — это процессор Snapdragon 662 и оперативная память на 8 гб. realme 7 — первый в мире игровой процессор MediaTek Helio G95, этого факта достаточно, чтобы понимать, что любая игра будет работать на полную мощность

Батарея realme 7i работает до 34 дней в режиме ожидания. А зарядка в 30 Вт на realme 7 заряжает телефон до 50% всего за 26 минут. Оба смартфона оснащены аккумулятором в 5000 мАч. Все это идет в аккомпанементе с частотой обновления дисплея для обоих смартфонов — 90 Гц.

Бренд realme полностью соответствует слогану «Рискни сделать рывок» и стремится быть выбором молодых, ярких и смелых людей, которые хотят пользоваться передовыми технологиями и не переплачивать за имя бренда.

Приобрести долгожданные флагманы по бюджетным ценам можно уже с 14 декабря в магазинах Технодом, Фора, Мечта, Белый Ветер, Alser.

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