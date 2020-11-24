Партнер Astana Hub объявил конкурс для разработчиков и стартапов
Победитель получит инвестиции до 1,5 миллионов долларов.
Крупнейший технопарк IT-стартапов Центральной Азии Astana Hub совместно с ПАО «Кировский завод» объявляет конкурс на поиск технологических решений среди разработчиков и стартапов для инвестирования и запуска платного пилота. Команды с готовым MVP продуктом, инновационной технологией и сильным конкурентным преимуществом могут привлечь инвестиции до 1,5 миллионов долларов. Инвестиционная стадия Pre-Seed, Seed и Round A. Проекты с новыми технологическими решения, которые помогут сократить издержки и увеличить прибыль для запуска пилота могут получить поддержку до 6500 долларов.
Приоритетные напрвления — AgTech, Industry 4.0, Industrial IoT, AI & ML, Agricultural machinery, EnergyTech, Big Data, VR/AR для промышленности, DeepTech.
Решения стартапов и IT-компаний должны соответствовать одной из следующих технологических задач:
— Роботизация бизнес-процессов;
— Мониторинг производственного и непроизводственного оборудования;
— Прогнозирование поломок, прогнозирование рекомендуемой даты проведения ремонта;
— Системы управления сбором и анализом данных с приборов учета, прогнозная аналитика на основе этих данных;
— Определение дефектов и брака производимой продукции;
— Компьютерное зрение для оперативного мониторинга соблюдения технологических процессов и управления качеством производства;
— Безопасность производства;
— Технологии бережной обработки почвы и улучшения качества почвы;
— VR/AR для промышленных сценариев;
— Эффективное управление недвижимостью и производственными площадями.
Срок приема заявок — до 7 декабря текущего года. Подать заявку можно на сайте конкурса.