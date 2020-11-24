Партнер Astana Hub объявил конкурс для разработчиков и стартапов

Победитель получит инвестиции до 1,5 миллионов долларов.

Крупнейший технопарк IT-стартапов Центральной Азии Astana Hub совместно с ПАО «Кировский завод» объявляет конкурс на поиск технологических решений среди разработчиков и стартапов для инвестирования и запуска платного пилота. Команды с готовым MVP продуктом, инновационной технологией и сильным конкурентным преимуществом могут привлечь инвестиции до 1,5 миллионов долларов. Инвестиционная стадия Pre-Seed, Seed и Round A. Проекты с новыми технологическими решения, которые помогут сократить издержки и увеличить прибыль для запуска пилота могут получить поддержку до 6500 долларов.

Приоритетные напрвления — AgTech, Industry 4.0, Industrial IoT, AI & ML, Agricultural machinery, EnergyTech, Big Data, VR/AR для промышленности, DeepTech.

Решения стартапов и IT-компаний должны соответствовать одной из следующих технологических задач:

— Роботизация бизнес-процессов;

— Мониторинг производственного и непроизводственного оборудования;

— Прогнозирование поломок, прогнозирование рекомендуемой даты проведения ремонта;

— Системы управления сбором и анализом данных с приборов учета, прогнозная аналитика на основе этих данных;

— Определение дефектов и брака производимой продукции;

— Компьютерное зрение для оперативного мониторинга соблюдения технологических процессов и управления качеством производства;

— Безопасность производства;

— Технологии бережной обработки почвы и улучшения качества почвы;

— VR/AR для промышленных сценариев;

— Эффективное управление недвижимостью и производственными площадями.

Срок приема заявок — до 7 декабря текущего года. Подать заявку можно на сайте конкурса.