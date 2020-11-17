МИИР РК «оцифровывает» ЖКХ

В Казахстане несколько проектов находится в реализации в настоящий момент.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК реализует цифровые проекты «Smart сity» в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и строительства. В настоящее время ведомство работает над несколькими решениями.

Электронные проекты в многоквартирных жилых домах

Министерство выстраивает диалог между отечественными ИТ-компаниями и местными исполнительными органами для масштабирования готовых ИТ-решений, автоматизирующих процессы жилищного фонда. Для оптимизации взаимоотношений с КСК и управляющими компаниями внедряются мобильные приложения и другие инструменты. К примеру, уже действуют такие проекты, как Top ksk, E-ksk, BIG (BI clients), E-knot, Умный дом, Интегро: электронное ЖКХ, Электронная паспортизация жилых домов, ОСИ. С помощью этих инструментов жильцы могут подать заявку по устранению различных проблем в управляющую компанию, инициировать собрание жильцов, получать оповещения о голосованиях, авариях и отключениях, получать отчеты о деятельности управляющей компании и другое.

Подобные решения уже реализованы отечественными ИT-компаниями в 16 регионах страны (14 182 домов и 482 544 квартир).

Оцифровка инженерных сетей

Совместно с акиматами министерство проводит работу по оцифровке и наполнению данных об инженерной инфраструктуре застроенной территории с помощью региональных геоинформационных систем (РГИС) и передаче их в базу градкадастра. В тройку лидеров по технической готовности РГИС вошли Актюбинская (87,2%), Атырауская (85%) и Алматинская (83,6%) области. Проведена тестовая интеграция с РГИС в Западно-Казахстанской и Алматинской областях. 15 регионов технически готовы к интеграции с системой госградкадастра.

Установка «умных» приборов учета тепла и воды

В 13 регионах страны уровень оснащенности многоквартирных жилых домов приборами учета тепла с дистанционной передачей данных составляет более 50%. В четырех регионах РК уровень оснащенности «умными» приборами учета воды составляет более 70% (Шымкент — 100%, Алматы — 93%, Нур-Султан — 93%, Актобе — 72%). Проводится работа по достижению таких показателей и в других регионах, введены льготные условия финансирования.

Электронная система оплаты проезда в общественном транспорте

Электронная система оплаты за проезд в общественном транспорте внедрена в девяти городах областного и республиканского значения (Нур-Султан, Алматы, Кокшетау, Атырау, Актау, Кызылорда (частично), Тараз, Караганда (пилот) и Шымкент). До конца года планируется запустить систему еще в пяти городах (Талдыкорган, Павлодар, Усть-Каменногорск, Актобе, Костанай).

Диспетчеризация общественного транспорта

Система внедрена в 12 регионах Казахстана. Частично проект реализован в городах Туркестан (50%) и Кызылорда (27%), в Караганде и Усть-Каменногорске находится на стадии внедрения, в Актобе действие системы временно приостановлено из-за смены оператора.