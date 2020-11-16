Сотовые операторы получат льготы для проведения скоростного интернета

Таким способом в Казахстане хотят решить проблему доступа в Сеть для жителей села.

Депутаты сената одобрили поправку в налоговый кодекс по предоставлению льгот для сотовых операторов, которые проводят высокоскоростной интернет в села Казахстана. Снижение годовой ставки за использование радиочастот поможет обеспечить цифровое равенство между горожанами и сельчанами, передает Sputnik.

«Сенаторы инициировали поправки по снижению ставки на радиочастоты, необходимые для мобильной связи третьего и четвертого поколения, на 90%. При этом предлагается применять льготы только в том случае, если операторы связи будут направлять высвобожденные средства на финансирование проектов широкополосного доступа в интернет, прежде всего — в сельских населенных пунктах», — сообщил депктат сената Сергей Ершов.

А спикер сената Маулен Ашимбаев добавил, что в поправка в налоговый кодекс предполагает снижение ставок операторам и при улучшении интернета в городах.

«В дальнейшем при реализации закона просим в приоритетном порядке обеспечивать широкополосный интернет в сельской местности. Потому что в городах в целом есть доступ к качественному интернету, его нет в селах. Мы надеемся, что министерство обеспечит приоритетность обеспечения доступа к интернету в сельской местности за счет этих льгот, которые мы даем сотовым операторам», — уточнил парламентарий.

Законопроект об изменениях в налоговый кодекс с поправкой о сотовых операторах вернули в мажилис. В случае одобрения этих норм нижней палатой парламента документ будет считаться принятым и будет направлен на подпись президента РК.