Huawei: умные гаджеты помогут поддержать здоровье

12 ноября состоялся очередной Huawei Online media hub 2.0.

В рамках встречи для журналистов и блогеров компания Huawei решила осветить тему современных технологий для здоровья, которая особенно актуальна сегодня, в условиях глобальной пандемии.

Стоит отметить, что компания Huawei, осуществляющая свою деятельность в 170 странах и регионах по всему миру, уделяет большое внимание проектам в сфере медицины. И речь идет не только о носимых устройствах или высокотехнологичных медицинских решениях. В нескольких странах мира Huawei запустила систему вспомогательной диагностики Covid-19, основанную на Huawei Cloud и искусственном интеллекте. Huawei активно работает с государственными органами, операторами связи и медицинскими учреждениями по всему миру, чтобы поддержать общество за счет своих технологических решений.

Безусловно, тема использования гаджетов для отслеживания состояния здоровья не ограничивается вирусными заболеваниями. Носимые устройства уже хорошо зарекомендовали себя в различных направлениях медицины, например — таких, как профилактика и лечение сердечно-сосудистых патологий. Вообще, возможности носимых устройств по отслеживанию состояния здоровья расширяются весьма быстрыми темпами. Идеальную среду для этого создала пандемия — разработчики активно внедряют передовые программные решения для здравоохранения. Аналитики GlobalData ожидают, что рынок носимых устройств вырастет в 2024 году на 137%, до 64 млрд долларов. А дальнейшее развитие возможностей умных девайсов может сделать их неотъемлемой частью будущей среды здравоохранения, еще более ускоряя рост рынка.

О том, какую пользу уже сегодня могут принести носимые устройства, и обсудили на Huawei Online media hub 2.0. В качестве консультанта на онлайн-мероприятии выступил Дмитрий Киреев, семейный доктор, член Американской Ассоциации семейных врачей, врач спортивной медицины. Он рассказал о влиянии пандемии и о том, как технологии используются для профилактики и лечения заболеваний. На примере умных часов Huawei Watch GT2 Pro он поделился советами по контролю самочувствия (пульс, сатурация, сон, стресс), важными правилами безопасности и эффективности тренировочного процесса, а также напомнил о необходимости своевременного мониторинга состояний при интенсивных нагрузках. Новейшие смарт-часы Huawei Watch GT2 Pro включают более 100 предустановленных режимов для профессиональных тренировок, оснащены функцией личного тренера, а также функционалом для активного мониторинга здоровья. Помимо этого пользователю доступны bluetooth-вызовы, уведомления и другие функции на протяжении двух недель без повторной подзарядки.

По словам Дмитрия Киреева, актуальность подобных решений при профилактике и лечении коронавирусной инфекции сложно переоценить, ведь смертность от осложнений при Covid-19 со стороны сердечно-сосудистой системы у лиц с хроническими заболеваниями составляет более 50%. Поэтому сейчас особенно важно отслеживать показатели сердечного ритма и уровень сатурации (насыщение крови кислородом). Эти данные могут значительно помочь в снижении числа неблагоприятных исходов.

«К примеру, мониторинг сатурации на часах Huawei Watch GT2 Pro и на профессиональном пульсоксиметре показывает равные уровни. При этом, согласно данным производителя, часы оснащены искусственным интеллектом, поэтому способны дать развернутую картину о самочувствии человека», — пояснил доктор.

Кстати, врачи не раз напоминали о том, насколько важно мониторить свое состояние тем, у кого диагностирован коронавирус, или есть подозрение на него. Необходимо ежедневно вести графики температуры, пульса и уровня сатурации — это позволит лечащему врачу проследить динамику состояния пациента. Huawei Watch GT2 Pro станут хорошим подспорьем в получении некоторых важных показателей. Кроме того, Huawei Watch GT2 Pro оснащены передовые решениями в сфере измерения и анализа ключевых физиологических параметров — они уведомляют пользователя об аномальных скачках сердечного ритма.

А подробнее о том, какие инновационные проекты разрабатывает компания Huawei в области здоровья и спорта рассказал Ян Шици, маркетинговый директор продукции носимых устройств и аудио, Huawei Consumer Business group.

«Huawei занимается разработками в области превентивной медицины. В начале 2020 года журнал Американского колледжа кардиологии опубликовал исследование Huawei Heart Study, которое было проведено совместно с 301 больницей из Китая, — поделился Ян Шици. — В исследовании освещалось, как интеллектуальные мобильные технологии использовались при лечении мерцательной аритмии, самого распространенного нарушения сердечного ритма».

Согласно полученным данным, использование мобильных гаджетов, таких как смарт-часы, значительно снижает риск возникновения инсульта и некоторых других факторов риска сердечно-сосудистых и сопутствующих заболеваний. Более 187 тыс. пациентов использовали носимые устройства Huawei в сочетании с мобильным приложением mAFIA (mobile Atrial Fibrillation App). При мониторинге сердечного ритма у 87% наблюдаемых пациентов было подтверждено наличие мерцательной аритмии, а еще часть участников программы получила уведомление о подозрении на эту болезнь.

Согласно прогнозам компании Huawei, рост тренда на смарт-часы продолжит усиливаться до 2030 года. При этом потребители отдают предпочтение компактным умным устройствам, оснащенным искусственным интеллектом, а также охотнее пользуются моделями с наиболее точным считыванием данных о состоянии здоровья.

«Мобильные технологии уже давно перестали быть лишь частью комфортной экосистемы для пользователя. Умные часы, браслеты, очки теперь, прежде всего, являются инструментами для поддержания здоровья людей. На примере использования данных мониторинга сердечного ритма с помощью Huawei Watch GT2 Pro мы видим, как современные технологии позволяют обеспечить людям более удобный доступ к удаленному медицинскому обслуживанию», — подытожил представитель Huawei.