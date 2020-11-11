Топ-3 бренда смартфонов продали 177 миллионов единиц в третьем квартале 2020 года

Мировой рынок смартфонов начал восстанавливаться после тревожного второго квартала.

Согласно данным исследования, опубликованного Comprar Acciones, мировой рынок смартфонов вырос на 32% по сравнению с предыдущим кварталом — в III квартале текущего года было продано 366 миллионов единиц. Однако, по сравнению с продажами в третьем квартале 2019 года зафиксировано снижение на 4%.

Если брать во внимание отчет Canalys, данные о глобальных продажах смартфонов немного отличаются, но говорят о том же. Всего было продано 348 миллионов единиц, что на 22% больше по сравнению с предыдущим кварталом, но на 1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ведущим брендом в третьем квартале стал Samsung. Показатели этого бренда аналитики назвали «замечательным возвращением» — глобальные поставки увеличились на 47% квартал к кварталу и на 2% год к году, составив 80 миллионов единиц. Во втором квартале 2020 года Samsung сообщила о спаде на 27% год к году. Между тем, согласно отчету о прибылях и убытках за III квартал 2020 года, выручка компании достигла 59 миллиардов долларов (рост на 25% квартал к кварталу и на 8% год к году).

Huawei стал вторым брендом в мире. Компания отгрузила около 51 млн единиц устройств, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка компании за три квартала 2020 года выросла на 9,9%.

Еще одним примечательным событием стал прорыв на третье место компании Xiaomi (46 млн отгрузок), которая впервые обогнала Apple. Продажи Xiaomi в третьем квартале 2020 года выросли на 75% относительно предыдущего квартала. Рыночная доля вендора составила 13% (у Apple — 11%). К слову, поставки Apple за этот период составили около 42 миллионов, что на 11% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общей сложности, три ведущих бренда смартфонов (Samsung, Huawei и Xiaomi) продали около 177 миллионов единиц смартфонов в третьем квартале 2020 года.