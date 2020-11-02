19 ноября в Казахстане приостановят телерадиовещание

Казтелерадио проведет планово-профилактические работы.

Казахстанцев предупредили о том, что 19 ноября 2020 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим на время проведения работ будет временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

Как отметили в АО «Казтелерадио», оператор ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

«Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания. Учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства», — прокомментировали информацию представители АО «Казтелерадио».