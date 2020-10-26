45 камер видеонаблюдения установлено в рамках пилотного проекта «Безопасный город» в столице

Видеокамеры осуществляют непрерывный мониторинг обстановки во дворах для выявления и предупреждения противоправных действий.

45 камер видеонаблюдения установлено в районе Байконыр в рамках проекта «Безопасный город» в Нур-Султане. Видеокамеры осуществляют непрерывный мониторинг обстановки во дворах для выявления и предупреждения противоправных действий. Основные функциональные возможности камер — это видеорегистрация, интегрированная система обработки данных, надежное программное обеспечение. Как отмечают в акимате столицы, все это позволяет организовать максимально эффективную работу систем видеонаблюдения при различных условиях, в том числе ночью.

В рамках проекта камерами видеонаблюдения будут охвачены дворы, социальные объекты, парковые зоны и другие общественные места города. Это позволит повысить уровень безопасности — сократить количество краж, порчи чужого имущества и других правонарушений. Работа в данном направлении будет продолжена.