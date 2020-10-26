В Казахстане появятся «цифровые» полицейские

Премьер-министр провел заседание Комиссии по цифровизации.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации. Участники обсуждения рассмотрели вопросы совершенствования госпрограммы «Цифровой Казахстан», цифровизации органов внутренних дел и создания цифровой карты земельных участков и инженерных коммуникаций. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, с докладами о проводимой работе выступили министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, внутренних дел — Е. Тургумбаев, сельского хозяйства — С. Омаров, индустрии и инфраструктурного развития — Б. Атамкулов, энергетики — Н. Ногаев.

В апреле т. г. Глава государства поручил проанализировать результаты работы по цифровизации в режиме чрезвычайного положения и пересмотреть «Цифровой Казахстан» с перераспределением выделенных средств. В рамках решения поставленной задачи государственными органами, неправительственными организациями, специалистами ИКТ-сферы и представителями бизнес-сообщества выработано 10 приоритетных направлений обновленного проекта «Цифровой Казахстан». Они включают цифровизацию сферы социальных отношений, создание технологической платформы «Индустрия 4.0» для энергетики и промышленности, технологических платформ AgriTech и Govtech, обеспечение качественной ИКТ инфраструктурой и информационной безопасностью, реализацию технологической платформы Smart City, цифровые инструменты для повышения уровня безопасности граждан, FinTech и электронную торговлю, развитие искусственного интеллекта и создание инновационной̆ экосистемы. Особое внимание в обновленной редакции госпрограммы уделено проектам по улучшению работы госорганов, систем здравоохранения и образования, расширению возможности FinTech сектора, разработке системы Умных городов, развитию ИКТ-инфраструктуры.

В рамках цифровизации деятельности полиции предусмотрено создание Единой информационно-аналитической системы и модернизация Ситуационного центра МВД, интеграция различных каналов приема обращений граждан, покрытие системой видеонаблюдения областных центров, городов республиканского значения и столицы, реализация проекта «Цифровой полицейский», создание комплексной системы безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы и реализация других мер.

В рамках создания национальной базы данных о земельном фонде и объектах недвижимости проводится работа по формированию информационной системы «Единого государственного кадастра недвижимости», разработке Национальной инфраструктуры пространственных данных и цифровых сельскохозяйственных карт. По итогам цифровизации земельных ресурсов будет создана цифровая карта открытого пользования на всю территорию РК, а также реализовано электронное оказание услуг в сфере земельных отношений и архитектуры. Планируется сокращение сроков предоставления прав на земельные участки с 1 года до 20 дней, исключение госакта, землеустроительного проекта, а также земельной комиссии.

В целом, в рамках актуализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» дополнительно к текущим 125 мероприятиям выработаны новые 145, три индикатора и 41 показатель. Таким образом, обновленная версия госпрограммы предусматривает 15 индикаторов, 67 показателей и 270 мероприятий. В результате реализации госпрограммы к 2025 году планируется перевести в онлайн-формат 100% государственных услуг, довести объем инвестиций в сферу цифровизации до 500 млрд тг, объем экспорта ИТ и электронной промышленности — до 200 млрд тг, способствовать созданию свыше 1 тыс. новых инновационных компаний и подготовке 100 тыс. ИТ-специалистов. Премьер-министр поручил внести проект обновленной редакции госпрограммы для рассмотрения на заседание правительства.