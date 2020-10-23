Kaspi.kz попал в официальный список AIX

По итогам IPO на Лондонской фондовой бирже и на AIX компания была оценена в 6,5 млрд долларов, став самой дорогой казахстанской публично торгуемой компанией.

Astana International Exchange сообщила, что 15 октября глобальные депозитарные расписки Kaspi.kz были добавлены ​​в официальный список AIX и допущены к торгам 22 октября 2020 года. По итогам первичного размещения (IPO) на Лондонской фондовой бирже и на AIX компания была оценена в 6,5 миллиардов долларов, став самой дорогой казахстанской публично торгуемой компанией.

IPO было нацелено исключительно на институциональных инвесторов. Renaissance Capital выступил совместным букраннером и лид-менеджером размещения на AIX.

«Мы рады приветствовать Kaspi.kz на AIX. Это IPO продемонстрировало потенциал частных высокотехнологичных компаний и открывает дорогу для других эмитентов. Оно также показало необходимость дальнейшего развития интегрированного рынка капиталов в стране во благо как финансовых институтов, так и обычных граждан Казахстана», отметил Тим Беннетт, председатель правления AIX.

Kaspi.kz развивает свои инновационные сервисы в рамках суперприложения, которым пользуется 7,8 млн казахстанцев. С его помощью можно получить единый доступ ко всем крупнейшим в стране платформам платежей, электронной коммерции и финтеха. В Казахстане пользование безналичными платежами, электронной коммерцией и онлайн финансовыми услугами растет ускоряющимися темпами.