Внедрение электронных техпаспортов в ЕАЭС перенесли

Электронный ПТС — это комплексный документ, в котором представлена вся техническая информация о транспортном средстве.

13 октября состоялось заседание коллегии Евразийской экономической комиссии, в ходе которого рассмотрели широкий круг вопросов, включая вопросы технического регулирования и функционирование внутреннего рынка Евразийского экономического союза. Члены Коллегии ЕЭК обсудили ряд проектов, распоряжений и решений Совета ЕЭК.

В частности, была поднята тема изменений «дорожной карты» по развитию единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб, который впоследствии представят Совету ЕЭК. Кроме того, на повестке дня стояло внесение изменений в Порядок функционирования систем электронных паспортов транспортных средств и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, а также в положения, позволяющие государствам-участникам Соглашения перейти к оформлению только электронных паспортов.

В результате обсуждений Коллегия ЕЭК приняла решение перенести переход на систему электронных паспортов транспортных средств до 31 марта 2021 года. Это касается трех стран Союза: Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Отмечается, что Россия уже практически перешла на новую систему. Со 2 ноября 2020 года транспортные средства, изготовленные или выпущенные в обращение в государствах ЕАЭС, будут регистрироваться в России только при наличии электронных ПТС.