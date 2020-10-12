Цифровизировать сферу сельского хозяйства предложили депутаты

Проблему отсутствия достоверенных статистических данных в сфере сельского хозяйства подняли казахстанские сенаторы.

По их мнению, важно знать, сколько собрано урожая, каково качество семян и площади распространения вредителей и болезней. Выходом из сложившейся ситуации может стать полная цифровизация сферы. Народные избранники уверены, что это поможет получать объективные данные, передает Kazakh-tv.

«Во всех развитых странах внедрению технологии дистанционного зондирования земель предшествовала разработка методики расшифровки аэрокосмических снимков применительно для каждого региона, формирование единой платформы пространственных данных. Без этого невозможно получить полноценную информацию. У нас же в цифровизации АПК такой системности нет и мы опять работу начинаем не с того конца. Это сказывается на эффективности многомиллиардных государственных инвестиций, которые сейчас вкладываются в космический мониторинг земли», — считает Ахылбек Куришбаев, депутат сената парламента РК.

Перевести на цифровой формат депутаты предлагают и отрасль животноводства. Автоматизировать нужно всю систему учета животных и ведения ветеринарной документации, практически полностью исключив влияние человеческого фактора. А чтобы апробировать ее, нужно сначала запустить пилотный проект в одном из регионов, а затем уже по всей стране, отметил Ахылбек Куришбаев.

«Использование цифровых технологий в АПК не только повысит достоверность данных о состоянии сельского хозяйства, но и освободит многотысячную армию работников акиматов от несвойственной им работы по сбору различного рода сводок и информаций. А ветеринарных специалистов страны — от бумажной волокиты. Это сосредоточит их деятельность на выполнении основных задач. Главная цель цифровизации — максимально повысить эффективность отрасли — как в качестве выпускаемой продукции, так и в использовании трудовых ресурсов», — подчеркнул депутат.