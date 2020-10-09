В Нур-Султане улучшат качество сотовой связи

Операторы совместно с профильным министерством проводят работу по выявлению мест с плохим качеством связи и установке базовых станций.

Руководитель отдела управления цифровизации и государственных услуг г. Нур-Султан Даниял Айткенов в ходе брифинга рассказал о том, как в столице планируется повышать качество сотовой связи. Так, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно операторами связи проводится работа по установке антенно-мачтовых сооружений. В этом году запланирована установка 16 антенно-мачтовых сооружений.

«Мы определили по городу места, где плохо ловит связь, интернет. На этих участках мы будем ставить базовые станции операторов сотовой связи. Это позволит исправить неполадки с сотовой связью», — отметил спикер.

Кроме того, 8 октября Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева. Он доложил о реализации проектов по строительству волоконно-оптических линий связи и мобильного широкополосного доступа в сельских населенных пунктах. Проект будет полностью завершен до конца текущего года, в результате чего уровень проникновения интернета в стране достигнет 99,5%.