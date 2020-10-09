Специальное приложение предупредит о риске заражения Covid-19

В Казахстане запустили мобильное приложение «Saqbol», которое должно значительно снизить риск заражения коронавирусом.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерство здравоохранения представили мобильное приложение «Saqbol». Его цель — проконтролировать распространение коронавирусной инфекции и своевременно локализовать очаги заражения.

Приложение позволяет гражданину с положительным результатом на Covid-19 анонимно предупредить других пользователей о контакте с ним, если он имел место быть на расстоянии менее двух метров, а его продолжительность составила более 15 минут в течение последних 14 дней перед выявлением заболевания. Чтобы воспользоваться приложением «Saqbol», требуется его скачать и включить функцию Bluetooth, через которую будет производиться передача данных. Приложение доступно для скачивания в Google Play (требуемая версия Android — 6.0 или более поздняя) и App Store (требуемая версия iOS — 13.5 или более поздняя).

По словам Багдата Мусина, приложение позволит своевременно уведомлять граждан о возможном риске заражения и существенно сократит распространение инфекции. Авторы проекта пояснили, что хранение записей взаимодействия с другими устройствами будет зашифрованным.

«Призываю казахстанцев активно пользоваться приложением, проявить сознательность и ответственность. Таким способом мы сможем максимально локализовать очаги и не допустить распространение Covid-19. Мы понимаем ответственность перед населением и создали приложение таким образом, чтобы все личные данные были зашифрованы. Приложение обеспечивает абсолютную анонимность пользователей» — рассказал Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Как это работает? Установите приложение Saqbol на свой смартфон, включите Bluetooth и постоянно носите телефон с собой. При близком контакте с другими людьми, у которых также установлено приложение, смартфоны обмениваются зашифрованными идентификаторами через Bluetooth. Каждая контрольная сумма идентификатора автоматически удаляется с устройства пользователя через две недели после ее создания. После сдачи ПЦР теста пользователю на мобильный номер придет SMS с 10-значным кодом, который можно ввести в приложении Saqbol, чтобы узнать результат. Если пользователь получает положительный результат на коронавирус, он может активировать функцию уведомления в своем приложении. Это предупредит других пользователей, контактировавших с инфицированным человеком.

Пользователи, получившие уведомление, могут ознакомиться с рекомендациями Министерства здравоохранения о дальнейших действиях в приложении. Кроме этого, для удобства пользователей в приложение интегрированы такие сервисы, как официальный бот самодиагностики Covid-19, i-Doctor, i-Teka, а также актуальная статистика Covid-19 по Казахстану.

«Работа приложения направлена на анонимное отслеживание контактов с другими устройствами, на которых установлена такая же программа. Для его использования не требуется регистрация. Приложение не собирает и не отправляет никаких персональных данных или данных о местоположении. При активации уведомления программа автоматически и анонимно уведомляет об этом других пользователей. Таким образом, данное приложение поможет повысить настороженность граждан и своевременно уведомить их о контактах с зараженными людьми», — добавил Алексей Цой, министр здравоохранения РК.