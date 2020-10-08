Казахстанский бизнес приглашают на Alibaba

Открыт прием заявок на отбор казахстанских компаний на международную торговую площадку.

Министерство торговли и интеграции совместно с АО «Центр развития торговой политики „QazTrade“» провело 7 и 8 октября обучающие вебинары для казахстанских компаний, желающих представить свои товары на интернет-платформе Alibaba.com. Общее количество участников вебинара превышает 150 компаний.

Министерством активно оказывается прямая поддержка по продвижению на интернет-платформах начинающим и опытным предпринимателям. Alibaba.com — крупнейшая B2B-площадка, которая позволяет импортерам и экспортерам по всему миру обмениваться бизнес-информацией и заключать оптовые сделки.

Цель мероприятия — показать казахстанским предпринимателям, как можно использовать крупнейшую В2В платформу для экспорта товаров отечественных производителей на мировые рынки. Электронная коммерция стерла границы и удешевила процесс трансграничной торговли, что особенно актуально в период кризиса, связанного с коронавирусом.

На вебинаре было объявлено о старте второй фазы программы по выводу 50 казахстанских компаний на интернет-платформу Alibaba. С учетом компаний первой фазы, общее количество казахстанских компаний на площадке достигнет 100. С ростом числа отечественного бизнеса на Alibaba будет создан павильон Казахстана.

Оператором программы в Казахстане является АО «Центр развития торговой политики „QazTrade“». Онлайн-прием заявок открыт на портале Export.gov.kz. Заявки будут приниматься до 17 октября включительно.