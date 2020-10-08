IT-рынок вырос на 9,5%, но количество активных компаний снизилось

В НПП «Атамекен» прошло заседание комитета по IT.

Председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев провел встречу с членами комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций. На повестке заседания были вопросы конкуренции частного IT-рынка с государственным, цифровизации нефтегазового сектора, медицинских услуг, а также ЖКХ.

«Рынок вырос на 9,5%, но количество активных компаний снизилось на 27%. Причиной падения является зависимость IT-рынка от реального сектора. Сокращение компаниями затрат автоматически влечет за собой сокращение расходов, в том числе, и на услуги IT. Из 6,5 тысяч компаний отрасли активность сохраняют только порядка 4,7 тысяч, соответственно сократилось количество рабочих мест, оценочно на 3-4 тысячи», — отметил председатель отраслевого комитета Болат Башеев.

Также он обозначил текущую ситуацию в основных секторах IT-рынка, в том числе — образования, связи и коммуникаций. Отдельно руководитель комитета остановился на вопросах человеческого капитала, подчеркнув, что сегодня на внешних рынках есть кадровый голод, который могут «утолить» и казахстанские компании. Для этого необходимо встроиться в мировую производственно-сбытовую IT-цепочку. К слову, работа в данном направлении уже начата.

«Чтобы наш IT-рынок развивался и был экспортным, необходимо работать с вузами и колледжами. Хотелось бы отметить, что по оценке работодателей учебные программы всего на 21% соответствуют их требованиям. По факту те навыки, которые закрепляются в вузе, нельзя применить не только на уровне глобального рынка, но даже в местных условиях. По этой причине комитетом и исполнительным органом проводится работа по актуализации этих программ. Мы видим в этом большую перспективу», — отметил Болат Башеев.

«Развитие человеческого капитала — это краеугольный камень развития отрасли и единственная возможность участвовать в глобальном разделении труда. Только через наращивание своих компетенций в будущем мы сможем производить конкурентоспособные продукты. Данное направление должно быть приоритетным. Крайне важно, чтобы в эту работу активно и на системной основе вовлекались вузы, колледжи, ведущие компании IT-сферы», — считает Тимур Кулибаев.

К дискуссии о выходе казахстанских компаний на мировой рынок подключилась исполнительный директор ТОО «Первое кредитное бюро» Асем Нургалиева, подчеркнув, что на сегодня IT-рынок конкурирует внутри страны, т. к. выход куда-либо невозможен.

Почти все государственные задания, по имеющимся данным, уходят в квазигосударственный сектор, а это порядка более 85% от общего рынка. Поэтому среди предложений, озвученных Асем Нургалиевой, было ограничение осуществления IT-функций для государственных органов и организаций с госучастием посредством внедрения генеральной нормы с закрытым списком исключений.

«Мы работаем с финансовым рынком, а там есть определенная обеспокоенность внедренной системой центра обмена иднтификационными данными Национального банка, когда путем монопольного доступа к базе данных системы документирования населения и с привлечением сторонних вендеров биометрии была создана система удаленной идентификации. Она является единой, и Нацбанк уже выпустил релиз о том, что другие частные и коммерческие системы не могут использоваться для процедуры идентификации. Рынок очень обеспокоен, ведь тарифы высокие, начинаются от 450 тенге. Фактически формируется госмонополия, вразрез с принципами „желтых страниц“», — отметила Асем Нургалиева.

Тему монополий на рынке IT поддержал глава Нацпалаты, предложив Комитету совместно с рынком составить свое предложение по решению этого вопроса, которое в будущем будет обсуждать с руководством Нацбанка и страны.

«В Казахстане около 250 различных баз данных, которые охватывают две категории: физические лица (18,5 млн. человек) и юридические (22 тысячи субъектов). Госорганы создают свои квазигосударственные компании, которые занимаются тем, что создают собственные базы данных, которые затем не пересекаются друг с другом. Это вопрос эффективности государственного управления. Я даже шире поставлю вопрос — что все базы данных должны быть на единой платформе, они должны корреспондироваться с учетом безопасности, доступов и других факторов», — отметил Тимур Кулибаев.

Управляющий директор Ассоциации «Цифровой Казахстан» Денис Степанцев считает необходимым создать условия для казахстанских игроков рынка, включая развитие технологий и безналичных платежей.

«Складывается ситуация, когда казахстанские электронные торговые площадки из-за неравных условий налогового регулирования находятся в проигрышной позиции по сравнению с международными игроками, имеющими послабления. Бизнес в сфере IT, особенно, e-commerce, сильно зависит от регулирования, как национального, так и на уровне ЕАЭС. При этом должна быть последовательность. Важно чтобы наши госорганы защищали интересы отечественных игроков рынка в рамках экономического союза, это нормальная мировая практика», — отметил спикер.

Глава НПП поддержал его предложения, заявив, что площадка комитета должна активно использоваться для обсуждения предложений рынка с заинтересованными госорганами, что, по мнению Председателя президиума, позволит не допускать согласование международных документов без учета позиции местных компаний.