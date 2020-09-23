Яндекс хочет купить Тинькофф

Стороны уже пришли к принципиальному соглашению о сделке.

Представители компании Yandex сообщили о переговорах с TCS Group Holding PLC, владеющей банком «Тинькофф», касающихся возможного предложения о покупке 100% акционерного капитала банка. Стороны уже пришли к принципиальному соглашению о сделке. Она подразумевает вознаграждение в форме денежных средств и акций Яндекса на общую сумму около 5,48 миллиарда долларов, или по 27,64 доллара за акцию «Тинькофф».

В соответствии со стоимостью акций Яндекса на момент закрытия биржи 21 сентября 2020 года это означает премию на акцию «Тинькофф» величиной:

— 8% относительно стоимости глобальных депозитарных расписок (ГДР) «Тинькофф» на момент закрытия биржи 21 сентября 2020 года, равной 25,60 доллара.

— 10,4% относительно средневзвешенной стоимости ГДР «Тинькофф» за месяц на момент закрытия биржи 21 сентября 2020 года, равной 25,04 доллара.

— 16,9% относительно средневзвешенной стоимости ГДР «Тинькофф» за три месяца на момент закрытия биржи 21 сентября 2020 года, равной 23,65 доллара.

Окончательные условия сделки будут определены после завершения комплексной правовой проверки (в случае, если ее результаты удовлетворят Яндекс) и согласования обязывающих документов, в том числе — согласования условий закрытия сделки.

Как подчеркивают в Яндексе, говорить о каких-либо обязывающих условиях предложения пока преждевременно. В настоящее время Яндекс и Тинькофф предполагают, что потенциальная сделка будет реализована путем специальной схемы урегулирования (scheme of arrangement) на основании законодательства Кипра.

Предполагаемая сделка должна быть утверждена владельцами акций Яндекса класса А, а также на общем собрании акционеров.