Алматинцев просят проверить данные в DamuMed

Антикоррупционная служба занялась фактами «приписок» по оказанным горожанам медуслугам.

Антикоррупционная служба Алматы распространила обращение к горожанам с просьбой проверить их данные в приложении DamuMed. В ведомстве решили разобраться со случаями «приписок» и других нарушений, которые были недавно выявлены благодаря публикациям казахстанцев в соцсетях.

«В социальных сетях активно заявляют о фактах „приписок“ со стороны медицинских организаций. К примеру, одна из жительниц сообщила, что в приложении в ее карте указано, что она в апреле уже три раза сходила к терапевту. Женщина утверждает, что никаких посещений не было. Врач лишь пару раз звонил и интересовался ее самочувствием. А кто-то заявил, что согласно его медкарте он был на приеме у врача в три часа ночи в другом городе. У кого-то „появились“ дети в электронной медкарте. В связи с этим призываем граждан направить факты с приложением документов в адрес Антикоррупционной службы Алматы (Жибек Жолы, 15, 2787390, antikor.almaty@gmail.com)», — заявили в ведомстве.

Согласно заявлению пресс-службы Фонда медстрахования было выявлено более 11,6 тыс. случаев фактически неоказанных услуг, которые, тем не менее, были внесены в информационные системы как полученные пациентами. За выявленные нарушения по таким случаям медицинские организации были оштрафованы более чем на 75,4 млн тенге.