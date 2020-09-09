На 8,6 млрд тенге закупят компьютеры для школьников Алматинской области

Доставка компьютерной техники будет проводиться поэтапно.

В Алматинской области для учащихся из малообеспеченных семей закупят 55 тысяч единиц компьютерной техники. Как сообщили в Управлении образования области, на данном этапе доставка компьютерной техники уже начата. После технической проверки первую часть техники направят в Талдыкорган, Аксуский и Каратальский районы. Доставка компьютерной техники будет проводиться поэтапно, передает Liter.kz.

«На покупку 55 тысяч единиц необходимой техники, среди которой персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, из республиканского бюджета выделено более 8,6 миллиарда тенге», — сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

27 августа стало известно, что акиматы закупили только половину из 450 тысяч компьютеров для дистанционного обучения в школах. В Нур-Султане на компьютеры и роутеры для 34 500 детей из малообеспеченных семей планировали потратить шесть миллиардов тенге. А за 11 дней до начала учебного года выяснилось, что почти по всему Казахстану наблюдается нехватка компьютеров для дистанционного обучения.