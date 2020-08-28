Акиматы закупили половину из 450 тысяч компьютеров для дистанционного обучения в школах

Их выделяют тем родителям, которые в опросах сообщили о такой необходимости.

К началу нового учебного года акиматы на местах должны были закупить 450 тысяч компьютеров для детей, у родителей которых нет возможности сделать это самостоятельно. Однако на данный момент во временное пользование ученикам передано только чуть больше 200 тысяч единиц техники. Остальные обещают успеть закупить к 1 сентября, передает Liter.kz.

«В настоящее время акиматы проводят закупку компьютеров. Мы планируем до 1 сентября минимум 420-450 тысяч компьютеров передать во временное пользование школьникам. Закупку осуществляют местные исполнительные органы. Сейчас порядка 200 тысяч компьютеров мы уже передали детям», — сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что поставки техники идут на местах ежедневно. При этом, напомнил он, закупать компьютеры для детей из социально-уязвимых слоев населения акиматы начали еще в четвертой четверти прошлого учебного года. Средства для этого были предусмотрены как в местных, так и в республиканском бюджете.

Эта техника предоставляется тем, кто в ходе опросов заявил, что нуждается в такой помощи. Компьютеры передаются школьникам во временное пользование и по окончании учебного года будут возвращены в школы. Ранее министр образования, а затем премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявляли, что к новому учебному году порядка 500 тысяч компьютеров будет закуплено для детей к новому учебному году. В Нур-Султане, напрмиер, на эти цели выделяют около шести миллиардов тенге.