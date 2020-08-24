Школьникам Нур-Султана закупят компьютеры на 6 млрд тенге

Алтай Кульгинов провел онлайн-прием граждан, в ходе которого рассказал о подготовке столицы к новому учебному году.

Новый учебный год в столичных организациях образования начнется в дистанционном формате. Исключение составят лишь «дежурные классы», которые будут функционировать для учащихся 1-4 классов по заявлению родителей. В рамках онлайн-встречи с населением аким столицы Алтай Кульгинов рассказал, какие меры поддержки предусмотрены для учащихся.

«Онлайн-приемы граждан проводим еженедельно. Это позволяет значительно усилить обратную связь в рамках концепции „Слышащего государства“ и оказать существенную поддержку горожанам. Учитывая новый учебный год, граждане обращаются по вопросам образования. В текущем году мы увеличили не только охват детей, но и сумму, выделяемую на приобретение школьных принадлежностей, до 40 тыс. тенге. Данную сумму получит каждый ребенок из малообеспеченной семьи. К примеру, если в семье четверо детей, то общая сумма уже 160 тыс. тг», — написал он на своей странице в Instagram.

Также предусмотрен ряд других мер поддержки. Так, для дистанционного обучения школьников из малообеспеченных семей планируется приобрести 34,5 тыс. компьютеров. Как уже ранее сообщалось, на обеспечение ноутбуками и роутерами школьников из социально-уязвимой категории выделяется почти шесть млрд тг..