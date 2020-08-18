500 Startups проинвестировал стартап казахстанца в сфере edtech

Стартап «AWSM Bank» – проект, реализующийся на рынке США, основан нашим соотечественником Алибеком Жунисбаевым.

12 декабря 2019 года в рамках визита премьер-министра РК Аскара Мамина в США подписано соглашение между АО «QazTech Ventures» и американским венчурным фондом 500 Startups о присоединении к V Глобальному фонду. Основная цель партнерства заключается в содействии казахстанским стартап-проектам в привлечении инвестиций и масштабированию на глобальном рынке. Стартап «AWSM Bank» — проект, реализующийся на рынке США, основан нашим соотечественником Алибеком Жунисбаевым. Стартап предлагает подросткам повысить финансовую грамотность, предоставляя полный спектр банковских услуг. 500 Startups профинансировал проект на сумму 150 тыс. долларов США в рамках соглашения с АО «QazTech Ventures».

«Мы даем детям 13-18 лет теоретическое финансовое образование в формате коротких, 30-секундных видео в стиле TikTok. Теоретические знания мы превращаем в практические навыки, давая им полнофункциональный, но при этом безопасный банковский сервис», — отмечает основатель проекта Алибек Жунисбаев.

Задача проекта — дать подросткам возможность обучиться финансовой грамотности, чтобы привить им привычку тратить разумно, потребность копить, навык управлять долгами, умение инвестировать излишки. Иными словами, AWSM превращает финансовое образование из абстрактного и теоретического в практическое, индивидуальное и экспериментальное. В этом и есть основное преимущество проекта перед существующими конкурентами на рынке.

«Участие QazTech Ventures в V глобальном фонде дало нам возможность привлечения инвестиций в наш стартап. Поддержка 500 Startups, несомненно, будет способствовать быстрому развитию проекта», — отметил Алибек Жунисбаев.

«Наша основная задача — содействие казахстанским стартапам, работающим, как на локальном, так и на зарубежных рынках в привлечении инвестиций и расширении присутствия на мировой арене посредством развития венчурной индустрии Казахстана. Сотрудничество с 500 Startups дает первые плоды, и мы намерены продолжать работу по продвижению наших стартапов. В сентябре этого года мы планируем провести DemoDay, куда приглашаем технологические команды для презентации своих идей. По итогу отбора наиболее перспективные команды смогут претендовать на инвестиции от нашего зарубежного партнера», — прокомментировал и. о. председателя правления АО «QazTech Ventures» Диас Бексолтан.