realme X3 SuperZoom: бюджетный смартфон с 60-кратным зумом и 120 Гц дисплеем

Ключевой особенностью realme X3 SuperZoom стал перископический зум-объектив, который до недавнего времени использовался только на дорогих флагманских устройствах.

Компания realme, известная недорогими мощными смартфонами с отличным соотношением характеристик и стоимости, анонсировала новый высококлассный телефон, оснащенный шестью сенсорами и 60-кратным зумом. Название смартфона полностью оправдывает его характеристики: ключевой особенностью realme X3 SuperZoom стал перископический зум-объектив, который до недавнего времени использовался только на дорогих флагманских устройствах.

Помимо цифрового, камера поддерживает 5-кратное оптическое увеличение, а 6,6-дюймовый экран получил частоту в 120 Гц. За производительность в телефоне отвечает последний чип флагманского класса Snapdragon 855+, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутреннего хранилища. Компания заявляет объем аккумулятора в 4200 мАч с поддержкой собственной технологии Dart 30 Вт, которая полностью зарядит смартфон за 55 минут.

Фронтальная камера в realme X3 SuperZoom оснащена двумя сенсорами: в 8 и 32 Мп, а основная камера состоит из 4 датчиков: 2, 8, 8 и 64 Мп соответственно. Флагманский модуль на 64 Мп позволяет камере делать снимки с разрешением 9280×6944, что в четыре раза больше, чем 4К.

Как в большинстве смартфонов realme, модули камеры в X3 SuperZoom позволяют пользователям делать портретные и макроснимки, а сверхширокоугольный модуль увеличивает угол обзора до 119°.

Особенностью флагмана стал специально разработанный режим «Звездное небо», который придется по душе любителям мобильной фотографии. Для получения ярких и насыщенных ночных снимков компания выбрала специальную комбинацию из четырех основных параметров фотографии: время выдержки затвора, чувствительность ISO, расстояние фокусировки и баланс белого. Режим использует алгоритм искусственного интеллекта в сочетании со сверхдлинной экспозицией, соединяя несколько идентичных кадров, снятых одновременно, и превращая их в один насыщенный и выразительный снимок.

Внешний вид новинки напоминает дизайн смартфона realme 6 Pro, который появился на казахстанском рынке в июне. Корпус realme X3 SuperZoom изготовлен из стекла с использованием высокоточной технологии шлифовки и покрыт специальным покрытием, которое обеспечивает устройству отличные олеофобные свойства.

Казахстанцы смогут увидеть устройство в двух цветах: арктический белый и ледниковый синий. Старт продаж нового смартфона запланирован на 20 августа, рекомендованная цена — 248 890 тг. В честь старта продаж realme запускает акцию и дарит каждому покупателю беспроводные наушники realme Buds Air в подарок. Приобрести realme X3 SuperZoom можно в сети магазинов Alser, Белый Ветер, Мечта и Fora.

realme входит в группу компаний BBK Electronics вместе с OPPO, OnePlus и Vivo. Релиз первого продукта realme состоялся в 2018 году, а уже сейчас бренд занимает 7 место в рейтинге мировых производителей смартфонов. По итогам первого квартала 2020 года, продажи realme достигли 35 миллионов устройств в 27 странах, а годовой темп роста составил 808%. Следуя философии бренда «Dare to Leap» («Рискни сделать прыжок/Батыл бол»), realme делают ставку на молодых, ярких и смелых людей, которые активно используют технологии, но принципиально не готовы за них переплачивать.

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